Legyőzte a fertőzést Tánczos Barna szenátor, de továbbra is légzési gondokkal küzd tüdőgyulladás miatt

Tánczos Barna úgy sejti, egy tünetmentes fertőzöttől kaphatta el a vírust, és társadalmi szempontból ezt tartja a legveszélyesebbnek. Archív • Fotó: Pinti Attila

Súlyos tüneteket okozhat, és akár halálos kimenetelű is lehet” – húzta alá a szenátor.

„A tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező fertőzöttek úgy jönnek-mennek az utcákon, a bevásárlóközpontokban és más nyilvános helyeket, hogy nincsenek is tudatában annak, mekkora veszélyt hordoznak. Az esetek túlnyomó többségében nem okoz súlyos tüneteket a fertőzés, átlagosan csak a betegek húsz százaléka szorul kórházi kezelésre, és mintegy öt százalékuk kerül az intenzív osztályra. Ez a fura statisztika idézi elő sok esetben a kételyeket, azt a meggyőződést sokak fejében, hogy ez a vírus nem is létezik. Arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy

Ettől kezdve kétféle kezelést kapott, egyet a fertőzés, illetve egy másikat a tüdőgyulladás miatt. A szenátor arra is kitért, hogy érdekes módon a környezetében senki más nem fertőződött meg a koronavírussal, a kontaktszemélyei közül senkinek sem lett pozitív a teszteredménye. Ezért

egy CT-vizsgálatból kiderült, hogy súlyos tüdőgyulladása van, ezzel párhuzamosan pedig a koronavírustesztet is elvégezték, amelynek pozitív lett az eredménye.

és noha két negatív teszteredménynek köszönhetően kevesebb mint tíz nap után gyógyultnak nyilvánították a járvány szempontjából, a tüdőgyulladással azóta is küzd.

Hozzátette, esetében a fertőzés kezelésének nem voltak súlyos mellékhatásai, és viszonylag gyorsan le is győzte, mivel már kevesebb mint tíz nap után negatív lett a második teszteredménye is. A vírus által okozott tüdőgyulladás terén viszont már más a helyzet, amiatt légzési gondokkal küzd jelenleg is.

Néhány perces beszélgetésünk során elismerte, hogy már ez is próbára tette a tüdejét,

pedig sosem számított arra, hogy ilyennel találkozhat. A szenátort egyébként pénteken bocsátották ki a kórházból, de a tüdőgyulladás miatt kapott kezelést otthon is folytatnia kell.

„Örülök, hogy nem léptek fel komplikációk, mint sok más esetben, akár a velem együtt kórházban lévők esetében. Ilyenkor az ember sok mindent lát, sok mindent végignéz, éppen ezért úgy gondolom, hogy

a kezelés során a fizikainál még nagyobb gondot jelent a lelki, pszichés megterhelés, amelyen a páciensek átesnek.

A több napos, hetes vagy akár hónapos bezártság óriási nyomást jelent. Én egy katonás programot állítottam össze magamnak a benntartózkodásom alatt, amelynek részét képezték a különböző légzőgyakorlatok, a mozgás, és ez a pontos napi program sokat segített. Emellett, mivel a csíksomlyói kegytemplom szomszédságában tartózkodtunk, a napi mise is része volt a programunknak, ami lelki töltetet adott számunkra” – idézte fel a szenátor.

Zárásként azt is elmondta, hogy a kezelése alatt semmilyen koronavírussal kapcsolatos hírt, cikket nem olvasott, egészen addig, míg negatívak nem lettek a teszteredményei. Ezt követően azonban

beleásta magát a témába, és arra jutott, hogy sem Romániában, sem máshol a világon nincs egyelőre egy általánosan elfogadott kezelési protokoll.

Az orvosok különböző, már létező gyógyszereket használnak, amelyeket víruskezelésre fejlesztettek ki más betegségek esetében. „Ez rémíti meg a pácienseket, amikor HIV-fertőzés meg más betegségek kezelésére használt gyógyszerekről hallanak. Megértem azoknak a frusztrációját, akik szinte teljesen tünetmentesen el kell döntsék, hogy vállalják-e ezt a kezelést, vagy sem. Nem tudok sajnos senkinek tanácsot adni, minden szervezet másként reagál a kezelésekre, ezért nehéz döntés ez mindenki számára, aki pozitív teszttel kórházba kerül” – zárta Tánczos Barna.