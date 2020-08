Legyőzte a fertőzést, de otthon is kezelésre szorul Csíkszentsimon polgármestere

Húsznapos bennfekvés után gyógyultnak nyilvánították és kiengedték a kórházból Kozma István csíkszentsimoni polgármestert, akinél súlyos tüdőgyulladást okozott a koronavírus-fertőzés. A községvezető már jobban van, de otthon is folytatódik a kezelése.

Húsz napot töltött a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban Kozma István csíkszentsimoni polgármester. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Július utolsó hétvégéjén tapasztalta az első tüneteket Kozma István csíkszentsimoni polgármester, aki az azt követő hétfőn be is lázasodott, ezért kórházi kivizsgálásra ment, ahol rövid időn belül kiderült, hogy koronavírussal fertőzött. A beutalását követő első három napon nagyon rossz állapotban volt,

a láz, hidegrázás és fejfájás mellett erőteljes gyengeséget, fáradékonyságot tapasztalt, továbbá az is kiderült, hogy a fertőzés tüdőgyulladást okozott nála.

HIRDETÉS

Akkori beszélgetésünkkor még egyetlen negatív teszteredménye sem volt, de elmondása szerint jól érezte magát. Nem sokkal később aztán

a fertőzést ugyan legyőzte, a tüdőgyulladása viszont súlyosbodott, és lelkileg is megviselte az elmúlt időszak.

Átszállították Székelyudvarhelyre

Mint a polgármester újbóli megkeresésünkre elmondta, az első 12 napot a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő osztályán töltötte.

Bennfekvése második hetének péntekén már negatív eredményt mutatott a koronavírus-teszt, így úgy gondolta, hétfőn haza is engedik, ám a vizsgálatok során kiderült, hogy nagyobb a baj, mint hitte.

„Mintegy két hét bennfekvés után lett nagyon rossz az állapotom, ahogy teltek a napok, egyre jobban megtámadta a fertőzés a tüdőm, míg végül 70 százalékos tüdőkárosodásom lett. Ezért augusztus 10-én átszállítottak a székelyudvarhelyi kórházba, ahol egy intenzív kezelésben részesültem.

Lelkileg nagyon megviselt, az átszállításomat követő két napon összetörtem. A családtagjaim közül szerencsére senki sem fertőződött meg, de számukra is nehéz volt az elmúlt időszak, főként a feleségemnek a két hónapos gyerekünk mellett, de ettől függetlenül erős maradt, ő tartotta bennem a lelket a kórházi tartózkodásom alatt.

A kibocsátásomkor azt mondták, hogy most már 80-90 százalékban rendben van a tüdőm, de a gyógyszeres kezelést itthon is folytatnom kell, illetve pihenést javasoltak továbbra is” – avatott be a részletekbe a községvezető.

A kórházi tapasztalatokról

A kórházban töltött napokkal kapcsolatosan elmondta, már hajnali öt órakor elkezdődött

az első kezelése injekciókkal, perfúzióval, a reggeli órákban aztán további gyógyszereket kapott, majd pihenés szerepelt a programban. Délben ismét injekció, 18 órakor pedig újabb adag perfúzió következett.

Az első időszakban az említett mozzanatokon kívül másra nem is volt ereje a fáradékonyság miatt, később azonban, amint javult az állapota, olvasást és tornázást is beépített a napjaiba. A vírus létezésében kételkedőkhöz szólva a polgármester úgy fogalmazott: annyi biztos, hogy ő beteg volt. „Tudományosan nem tudom és nem is akarom bizonygatni, hogy ez a vírus miatt volt-e vagy sem, de azt bizton állíthatom, hogy nagyon beteg voltam. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vigyázzon magára, mert én sem gondoltam volna, hogy így járok.

Azzal kapcsolatosan pedig, hogy sokak szerint bizonyos juttatást kapnak azok, akik fertőzöttnek vallják magukat, annyit tudok elmondani, hogy én bármennyit és bármit megadtam volna, csak ne kelljen ilyen fájdalmak között kórházban tartózkodjak

– zárta Kozma István.