Legyen szó kicsi, nagy, öko- vagy konténerházról, a tervezésen nem érdemes spórolni

Bodor Attila sepsiszentgyörgyi tervezőt, a Bodor Architecture építészeti és belsőépítészeti iroda vezetőjét úgy ismerik a városban, hogy hozzá lehet fordulni akkor, ha ökoházat szeretne építtetni az ember, ő pedig kihívásként éli meg a különleges rugalmasságot megkövetelő feladatot, mint ahogy a konténerházak, illetve bármilyen ház tervezését is. Természetesen a „hagyományos” megbízások sem kerülik el, így arról érdeklődtünk, milyen trendeket lát érvényesülni a mai építkezések terén, mik a megrendelők különleges kívánságai.

Bár – mint a szakértőtől megtudtuk – faszerkezet nélkül is megállnak a lábukon (például téglakötésbe falazott bálákkal), a tervező a tartószerkezetes megoldást preferálja. Ennek egyik variánsa a kész szalmapanelekből megépített ház, ami viszont ismét egy költségesebb megoldás.

Az ökoházak, vagyis a környezetkímélő, lebomló anyagokból készült otthonok közül vidékünkön a szalmabálaházak a legelterjedtebbek, de van példa már zsákos földből épített lakóépületre is. A szalmabálaház azért kedvelt, mert az agyaggal vakolt bálák lélegző felületet és jó klímát biztosítanak: nyáron hűvösek, télen melegek, élhető és kellemes környezetet garantálnak. Kell azonban hozzájuk egy fa tartószerkezet, ugyanis csak így lehet őket engedélyeztetni mint könnyűszerkezetű házakat.

Bodor Attila elmondta – különösen a járvány idején –, sok hasonló megrendelése akadt, az ügyfelek közül jónéhány annak is nekiveselkedett, hogy úgynevezett off-grid, azaz minden közműtől független házat építsen, az ivóvizét kútból biztosítsa.

Egyesek még azt is bevállalják, hogy bent is szárazvécét (alomszéket) használnak.

Ha pedig nem, akkor törvényes lehetőségként marad a pöcegödör, amelyben az anyagcseretermékek baktériumos lebontását alkalmazzák.

Erre viszont szigorú törvényes megkötések vannak, és ez a megoldás is csak addig engedélyezett, amíg az illető településen kiépítik a szennyvízhálózatot – akkor automatikusan rá kell csatlakozni. A környezetbarát pöcegödörnek háromkamrásnak kell lennie, szigetelt fallal, az elsőben működik a baktériumos lebontás, majd a folyékony részt csak a harmadik kamrából lehet elengedni, vagy éppenséggel locsolásra használni. Persze ezt nem mindenki tartja be – teszi hozzá Bodor Attila. Tény viszont, hogy az építészeti iroda megrendeléseinek tíz százaléka a hasonló házakat tervezőké, akik távolabbról is eljönnek Sepsiszentgyörgyre.

A kicsi szép

Divat manapság a kicsi és praktikusan berendezett ház, különösen ennek mobil, guruló változata – bár