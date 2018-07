Legyen Ön is kreatív mérnök! – tandíjmentesen, magyarul (x)

Miért éppen könnyűipari mérnök?

A Könnyűipari mérnök szak a maga hiánypótló szakirányaival szintén népszerű – az Óbudai Egyetem már 2014-től megbízható partnerünk.

A negyedik félévben a hallgató három specializáció közül választhatja ki a számára leginkább tetszőt:

1. Divattermék-technológia

Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. Ez a divatorientált specializáció alapvetően a textil-, ruha- és bőrtermékek fejlesztésével, előállításával, gyártási technológiákkal és szervezéssel foglalkozik. Az öltözékek és kiegészítők tervezésén és előállításán kívül a ruházati és műszaki textilek, valamint a kompozit termékek alapvető ismeretei is a megszerzendő tudásanyag részét képezik.

2. Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia

A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció, a csomagolás hagyományos és legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és csomagolások tervezési módszereit. Gyakorlatot szereznek a tipográfia, az infomédia, a kiadói tevékenységhez szükséges szerkesztői ismeretek, valamint a modern médiatechnológiai szoftverek és eszközök alkalmazásában. Miközben megtanulják a legkorszerűbb 3D csomagolástervező programok használatát, válaszokat kapnak arra, hogy mitől jó egy csomagolás, milyen információkat kell közvetítenie a fogyasztó felé és milyen műszaki szempontokat kell figyelembe venni a tervezésekor. Megismerkednek a papírgyártás és -feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

3. Minőségirányítási–rendszerfejlesztő

A specializáció hallgatói ismereteket szerezhetnek a termelési és szolgáltatási folyamatok igényfelméréséről, a folyamatok átfogó szabályozásáról, valamint a szervezeten belüli műszaki folyamatok értékelési és fejlesztési módszereiről. Tanulmányaik során megismerkednek a tervezés, a folyamatszabályozás során alkalmazható elemző és beavatkozási módszerekkel, a kompromisszumkezelő, kockázatelemző és kapcsolatértékelő technikákkal. Készségükké válik az erőforrások fenntartása és az innováció műszaki kérdéseinek kezelése. Tudásuk fontos részét képezi a vállalatirányítási rendszerek informatikai eszközeinek megismerése. Ezeket az ismereteket a ma elterjedt tanúsítható menedzsmentrendszerek gyakorlatán keresztül oktatjuk, kiegészítve a korszerű menedzsmentfilozófiák eredményeivel.

1. Képzés neve: Könnyűipari mérnök (BSc)

2. Specializációk: a.) Divattermék-technológia b.) Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia c.) Minőségirányítási–rendszerfejlesztő

3. Megszerezhető végzettség: könnyűipari mérnök (Bachelor’s Degree in Light Industry Engineering)

4. A szak orientációja: gyakorlatorientált

5. Oktatási forma: hétvégi

6. Képzési idő: 7 félév

7. Oktatás nyelve: magyar

8. Helyek száma: 50 tandíjmentes hely

9. Oklevelet kiadja: Óbudai Egyetem (HU)

10. Beiratkozás: felveteli.mutf.ro vagy Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.

11. Jelentkezés: 2018. július 4-25. (és online folyamatosan)

12. További részletek: www.mutf.ro

Gyakorlatorientáltság, életpálya-tervezés

Stratégiai fontosságot tulajdonítunk a hallgatók szakmai gyakorlatának. Az egyetemi évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is.

Oktatási intézményünk egy másik jellegzetessége, hogy számos hallgató, aki nálunk kezdi el a tanulmányait, már rendelkezik munkahellyel – a tanulás és a diplomaszerzés esetükben a szakmai fejlődéshez és karrierépítéshez szükséges.

Idén végzett KIM-es hallgatónk: Kispál Dalma gyártáselőkészítő mérnök

A nyomda és média specializáción végeztem. 2014-ben kezdtem, akkor indult először ilyen jellegű képzés az egész országban. Nagyon jó lehetőségnek találtam, hogy helyben, magyarul tanulhatok. Idén lesz tíz éve, hogy gyártáselőkészítő munkakörben dolgozom. Bár korábban már négy évet tanultam közgazdasági egyetemen, fontosnak éreztem, hogy legyen egy kimondottan szakmai végzettségem is, mert számomra lényeges, hogy az ügyfeleimnek segíteni tudjak abban, hogy a termék minőségileg kifogástalan legyen. Szükségesnek tartottam, hogy ezt az újabb négy évet végigtanuljam, és ezzel a tudással gazdagodva szakmailag is előbbre tudjak lépni. A MÜTF szervezett egy szakmai utat Budapestre is, az anyaegyetemen gyakorlatoztunk a laborokban – ezt is nagyon érdekesnek és hasznosnak találtam.

Mindenkinek ajánlani tudom ezt a képzést, aki egy komoly szakmai hátteret szeretne.

Elhelyezkedési lehetőségek

A képzés elvégzése után a mérnökök mind kis- és középvállalkozások, mind multinacionális cégek műszaki-gazdasági szakembereiként egyaránt megállják majd a helyüket. Tevékenységükre a teljes termék-előállítási folyamatban (kutatás, tervezés, értékesítés, gyártás-előkészítés, irányítás) szükség van. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnökgenerációk oktatásában is hasznosíthatják.

Miben más, mint...?

Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak. Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.

Tandíjmentes

Képzéseinket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára, mind az 50 helyünk tandíjmentes.