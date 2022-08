Legtöbb egy hétig nem lesz melegvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson

Hozzátette, a hibás szakaszon az elmúlt hónapokban is többször végeztek már javításokat, de a vezeték rendre újra tovább szakadt.

Amint elmondta, a szükséges javításnak nem volt fedezete az év elején elfogadott költségvetésben, ezt később lehetett megtenni, ezt követően pedig a javítással megbízott külsős cégnek be kellett még szereznie az alkatrészeket; ezért kerül sor most a javításra. Ennek során egy 8 méter hosszúságú vezetékdarabot kell kicserélniük, ehhez azonban le kell engedniük a távhőrendszerből a vizet.

A gyergyószentmiklósi Kárpátok utcában történt egy nagyobb meghibásodás a vezetéken, amit már októberben észleltek, de a fűtésidényben nem lehetett ezt orvosolni. A munkálatokra most kerülhet sor – tudtuk meg Angi Zoltántól, aki a HVCSK szolgáltató távhő- és meleg víz részlegét irányítja.

Mostanra már a napi 110 köbmétert is elérte a rendszerből emiatt elfolyó víz.

A munkálat elvileg 72 óra alatt elvégezhető a hálózat újratöltésével együtt, de azzal az esettel is számolva, hogy ha felmerülnek nem várt problémák, inkább hosszabb idejű szolgáltatásszünetről értesítették a fogyasztókat. Angi ugyanakkor bízik abban, hogy ilyen problémák mégsem lesznek, és így

További meghibásodások

Az igazgató elmondta még, hogy további két kisebb meghibásodás is van a rendszeren: az egyik a Szabadság téren, a másik pedig a Gimnázium (Miron Cristea) utca sarkán. Ezek javítását is el kell végezni a fűtésidény kezdete előtt. Ezek azonban nem a fő gerincvezetéken vannak, így az érintett rövidebb szakaszokat külön le tudják zárni, és nem kell az egész városban újra leállítani a szolgáltatást. A távhő-szolgáltatás elindítása előtt még a kazánok javítását is elvégzik, de ezeken nem egyszerre, hanem egymás után dolgoznak, így ez nem befolyásolja majd a szolgáltatás menetét. Egyébként a HVCSK közleménye szerint a mostani munkálatok nem érintik a Forradalom lakónegyedet.