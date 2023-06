Leginkább a fiatalokban bíznak – legalábbis a környezetvédelem terén

Életmódbeli változásokra próbálták sarkallni a fiatalokat és családjaikat, rámutattak az éghajlatváltozás káros hatásaira, szakmai előadásokat tartottak, hogy tudományosan is bizonyítsák, az emberi tevékenység hogyan befolyásolja a természetet. Az elmúlt három és fél évben végzett munkájukról számoltak be a Game On! – Ne hagyjuk, hogy az éghajlatváltozás vessen véget a játéknak program nemzetközi és hazai képviselői.

Thor Morante Brigneti, a Game On projekt vezetője Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatóján azokat a nemzetközi tevékenységeket, programokat ismertette, amelyeket nyolc európai országban, többek között Romániában és Magyarországon is megvalósítottak az elmúlt három és fél évben. Hangsúlyozta:

így pedig hatni próbálnak a politikusokra is, hogy a megfelelő törvényeket hozzák a környezetvédelem érdekében.

A fiatalokkal való foglalkozás mellett egy oktatóanyagot is kidolgoztak a szakemberek, amelyeket az óvodákban, iskolákban és egyetemeken is használhatnak a tanárok – ez az oktatóanyag magyar és román nyelven is elérhető. A kezdeményezések fő célja: cselekvésre sarkallni a fiatalokat, és felhívni a figyelmet arra a fenyegetésre, amelyet az éghajlatváltozás jelent az emberiség jövőjére nézve.

Mire kell odafigyelni?

Romániában a nemzetközi programba a marosvásárhelyi Milvus Csoport kapcsolódott be, és mint a csoport képviselője, Kelemen Márton biológus elmondta, elsősorban azért, mert rájöttek, hogy úgy lehet a legjobban a biodiverzitást megőrizni, az állatokat és növényeket védeni, ha a fiatalok megértik, hogy életvitelükkel, munkájukkal befolyásolják a környezetet, a klímát.

„Többféle programokat szerveztünk, száz fiatal önkéntesünk volt, aki bekapcsolódott a munkába. Így próbáltuk elérni a társadalom minél szélesebb rétegeit. Kisfilmeket készítettünk, kis és nagyobb közösségeknek ajándékoztunk a Game on társasjátékból, ami az éghajlatváltozásra hívja fel a figyelmet. A marosvásárhelyi állatkertben óriás méretű, a környezet változásait ábrázoló falfestményeket készítettünk, hiszen ez Vásárhelyen az egyik leglátogatottabb hely. De bekapcsolódtunk a geocaching játékba is, többek között Szovátán, de a Szent Anna-tónál is ládákat rejtettünk el, amelyek értékes információkat tartalmaznak és amelyeket mobil applikáció segítségével lehet megtalálni” – sorolta Kelemen Márton.