Leaszfaltozzák az utat Székelypálfalva és Énlaka között

Az útleszakadásokat is kijavítják. A tervek szerint két-három év alatt fejeződik be a munka

A korszerűsítés összértéke 28,2 millió lej, amelynek nagyját a megyei önkormányzat saját büdzséből finanszírozza, de remélik, hogy időközben sikerül külső forrásokat bevonni. Borboly Csaba arról is beszélt, hogy sikerült belefoglalni a projektbe két útleszakadás rendbetételét is. Ennek költsége mintegy 7 millió lej, amiből 1,3 millió lejt központi alapokból fognak finanszírozni.

A beruházás Etéd és Farkaslaka községet is érinti, ugyanakkor megvalósulása után lényegesen könnyebben juthatnak el Székelyudvarhelyre, illetve Marosvásárhelyre a helyiek. Farkaslaka község polgármestere, Kovács Lehel

turisztikai és gazdasági fellendülést remél a felújításnak köszönhetően: szerinte nemcsak a szállásadók, de a helyi termékeket áruló gazdák is profitálhatnak ebből.

Arra is kitért, hogy igyekeznek rendbe szedni az út mentén lévő közhasznú épületeket, hogy még szebb látvány táruljon az ott elhaladók elé. Üdvözölte a projektet Szilveszter Attila etédi polgármester is, aki hasonló eredményeket vár el. Kijelentette, már most felment az ingatlanok értéke a községben – nem is sokan válnának meg területeiktől –, ami az Etéd és Sóvárad közötti útfelújításnak is köszönhető.