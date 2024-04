Lazítanak a parkolási káoszon a marosvásárhelyi nagykórháznál

Szinte lehetetlen szabad parkolóhelyet találni a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórháznál, ahol több mint ezer személy dolgozik és több tucatnyi járóbeteg-rendelő is működik.

Nem ritka, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló beteget szállító mentőautók haladását is akadályozzák a tiltott helyre, járdaszegélyre, bejárat közelébe parkoló autók.

Nemcsak a kórház előtti taxiállomásokon és nem ritkán buszmegállókban állomásoznak az autók, hanem a kórházhoz felvezető út mindkét felén, az orvosi egyetem környékén is.

A nagykórház mögött van ugyan szabad terület, de annak ellenére, hogy a tulajdonjogát és a telek elosztását 2020-ban tisztázták – és parkolóhely kialakításához szükséges területet megkapta a Maros Megyei Tanács –, sok előrelépés parkolóügyben nem történt. Idén januárban Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke arról számolt be, hogy

Összesen 338 parkolót alakítanak ki, harminc napelemmel ellátott villanyoszlopot és pár irányjelző táblát is felszereltetnek.

Ideiglenes parkolót alakítanak ki

Péter Ferenc a Székelyhonnak elmondta, figyelembe véve, hogy két kórház is épül az övezetben, és emiatt a meglévő parkolóhelyek közül is meg fognak szüntetni párat, most, hogy tisztázták a terület jogi helyzetét,