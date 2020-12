Lazítanak a járványügyi korlátozásokon Csíkszeredában

Gödör helyett parkolóház: napirenden a födött parkolók megépítésének kérdése

Újra napirendre kerül a pakolóházak megépítésének kérdése Marosvásárhelyen, ahol nemcsak a központban, de a környékén is szinte lehetetlen szabad parkolót találni. A tervezetet a Szabad Emberek Pártjának tanácsosai nyújtották be, de a többségben lévő RMDSZ-es tanácsosok is támogatják.