Látványos és hasznos: vezetéstechnikai tréning Csíkszeredában

Addig is, akár nézőként is szívesen várják az érdeklődőket a helyszínre, hiszen amellett, hogy hasznos tudással gazdagodhatnak, látványos szórakozásban is lehet részük, továbbá lesz büfékocsi, illetve árnyéktartó ernyőket, asztalokat, székeket, illetve ivóvizet is biztosítanak a szervezők.