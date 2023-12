Láthatatlanok, mégis szembetűnnek: terítéken a székelyföldi romahelyzet

Az egynapos konferecián az istentiszteleten és kulturális előadásokon túl szakértők is beszámoltak a romák jelenlegi helyzetről, többek között a Székelyföldön fennálló körülményekről is. Hargita Megye Tanácsa nemrég fogadta el a romák társadalmi befogadására vonatkozó stratégiát, amely a 2023-2027-es időszakra kitűzött célokat, cselekvési terveket tartalmazza. Kiss Tamás felidézte, hogy

a politikai pártoknak is figyelembe kell venniük a kisebbségi jelölteket, ugyanakkor helyi önkormányzati választásokon is kellene indulnia romáknak.

Sőt, ugyanilyen fontos a láthatóság tekintetében az, hogy a romák segítséget és ösztönzést kapjanak a civil szervezetek létrehozásához a saját közösségeiken belül is, és hogy ez az önkormányzatok által is támogatást kapjon.

Rámutatott, hogy nem csak a székelyeknek, hanem a romáknak is van történelme, amely az alávetettségről és megbélyegzésről szól. Kiss Tamás szerint ezzel szembesülnie kell a többségnek is, el kell fogadnia az „elkövető” szerepet. Állítja, hogy

Kiemelte, hogy a városokban nagyon nagy mértékű a szegregáció, tehát a városi iskolákból legfeljebb egy vagy kettő van, ahova roma gyerekek is járnak, a többiben egyáltalán nincsenek. Sőt, falun is előfordul, hogy a magyar szülők gyermekeiket átviszik egy másik, úgynevezett roma-mentes iskolába, ezzel pedig egyre inkább elszigetelődnek az integrált oktatástól.

Az elmúlt időkben lelkész-továbbképző tevékenységet is indítottak, amibe bevontak összesen 15-16 mediátort és polgármestert, emellett lelkészek is részt vettek rajta. Mentorprogramokat és nyári táborokat is szerveztek, ugyanakkor a bántalmazott édesanyák mellett is kiálltak. Tartottak képzést pedagógusoknak, sőt, a diákokat is átsegítették az iskolai évek kritikusabb pontjain, így az 4. osztályból 5.-be készülőket, illetve a 8. osztályból 9.-be felvételizőket.

17 különböző településről 550 gyerek vesz részt a délutáni oktatásban, akik 420 tanácsadást kaptak ebben a tanévben eddig. Makkai Péter szerint érdemes odafigyelni időben a gyerekekre, ugyanis a szeptemberi felmérés szerint 280 „tűnt el” Kovászna megyében az elemi iskola befejezése után. Hozzátette, hogy a mediátorokra még mindig szükség van, ezért elkezdenek dolgozni az újabb közvetítők bevonásán.