Látássérülteknek szánt iskolaépületet és rehabilitációs központot adtak át Székelyudvarhelyen

Hivatalosan is átadták csütörtökön az IKOS készruhagyártól megvásárolt ingatlanokban kialakított, látássérülteknek szánt központot Székelyudvarhelyen. Az ingatlanokat az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) magyar állami támogatással vásárolta meg, és az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) használatára bocsátotta.

Amint arról írtunk már, az EMLE régóta próbálkozott azzal, hogy iskolát és rehabilitációs központot hozzon létre látássérültek számára. Ehhez rendkívül jelentős lépésnek számít a most átadott épületcsoport, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület magyar állami támogatással megvásárolt és az EMLE rendelkezésére bocsátott.

Hasonló ígéretet tett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is, mondván: „ilyenkor telik meg tartalommal a plakátokon látható »minden magyar számít« jelmondat”. Hozzátette: „keserédes helyzet, de az EMLE nyitotta fel az intézmények szemét azokra a fiatalokra, akik önhibájukon kívül hátrányos helyzetben vannak, de nem fogjuk elengedni a kezüket.” Az alelnök egyúttal köszönetet mondott Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének is a projektben nyújtott közreműködéséért.

Ezeket – a támogatási feltételekben foglaltaknak megfelelően – átadták az EMLÉ-nek. Az intézményt a Bibliában szereplő vak Bartimeus-ról nevezték el, aki Jézus segítségével visszakapta látását; „remélhetőleg ez a közösség sem fog Jézus nélkül létezni, az ő segítségével valósulnak meg az intézményhez kapcsolódó tervek” – mondta a püspök. Ez azonban a helyi és a megyei önkormányzatok feladata is, „lehetőség és felelősség” – hangsúlyozta Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, aki

A látássérültek segítése nemzeti ügy – mondta Percze László konzul, hozzátéve, hogy

Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy felzárkóztassák őket a társadalomba, „legyenek ők is a nemzet megbecsült részei”.

Ami az intézményi oktatás körülményeit illeti, Tőkés Zsolt, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium igazgatója elmondta: náluk volt már látássérült tanuló, tapasztalatuk tehát van ezen a téren, és

segíteni fognak a megfelelő tanárok megtalálásában.

Az eseményt követően sor került a Bartimeus Központ épületeinek megtekintésére is. A hivatalos eseményt követő séta során kialakult kötetlen beszélgetésen az EMLE hosszabb távú terveiről is szó esett: idővel látássérültek szakmai képzéséhez megfelelő műhelyek, valamint sportlétesítmények kialakítását is tervezik ott.