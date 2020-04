Lassítja, de nem lehetetleníti el a hőszigeteléseket a járványhelyzet

Kedvezően változott idén a csíkszeredai tömbház-hőszigetelések helyzete: amíg tavaly többször is eredménytelenül kerestek kivitelezőket, most a legtöbb munkálat elvégzésére volt jelentkező. A legtöbb helyszínen már dolgoznak.

A Mihai Eminescu utca 2.-4. szám alatti tömbház szigetelése is megkezdődött. Munkálatok városszerte • Fotó: Pinti Attila

Tavaly csak egy szerződést tudtak aláírni Csíkszeredában a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította pályázati támogatásból elvégezhető munkálatok érdekében, ez három tömbház külső hőszigetelésének megkezdését tette lehetővé. A többi kilenc társasház esetében késtek a megfelelő ajánlatok a közbeszerzési eljárásokon, de végül jóra fordult a helyzet.

Jelenleg nyolc helyszínen van folyamatban a munka, a Hunyadi János utcai 33., 35., illetve a Tető utcai 13-as számú tömbházaknál tavaly elkezdett munkálatok mellett a Lendület sétány 10., 14., a Pacsirta sétány 2., a Mihai Eminescu utca 2., 4., továbbá a Testvériség sugárút 16. szám alatti társasházak szigetelése is tart. Nemsokára pedig a Testvériség sugárút 22/A szám alatti toronyháznál is munkához lát a kivitelező – tudtuk meg Szőke Domokos alpolgármestertől, aki azt is elmondta,

a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások lassítják, de nem lehetetlenítik el a hőszigetelést.

A Kossuth Lajos utcai 20–26. szám alatti tömbházsor esetében a közbeszerzési eljárás során szerdán jár le az árajánlatok benyújtásának határideje, ugyanakkor a Kossuth Lajos utcai 46. és a Testvériség sugárúti 13. számú négyemeletes tömbházak külső felújítására továbbra sem akadt jelentkező.