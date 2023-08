Lassan, de készülnek a rendezési tervek Csíkszeredában

Mint Bors Béla alpolgármester kérdésünkre közölte, a Szék útja – Park Hotel nevet viselő, Csíksomlyót érintő, illetve a zsögödi városrész számára készülő rendezési tervek ősszel várhatóan az önkormányzati képviselő-testület elé kerülnek elfogadás céljából. A két PUZ tartalmazza a város déli és keleti részét, illetve azon túl az északi peremét összekötő új útvonal majdani nyomvonalát is, amelyen a Zsögödi Nagy Imre utcabeli kétszintes útkereszteződéstől indulva a Nagy Laji-dombja mögött a Csíkszentlélek felőli városkijáratot, onnan pedig a Szék és Nagymező utcát lehet majd elérni.

Szintén elfogadják idén a Nagy Laji dombja 2. számú PUZ-t is, ahol a terület egy részén a város további ifjúsági tömbházakat szeretne építtetni

– tudtuk meg. A Nagy Laji dombja 1. nevet viselő, 33 hektárra vonatkozó rendezési terv jóval bonyolultabb az elöljáró szerint, mert több a tulajdonos, és az első, kezdetleges változatot vissza is küldték a tervezőnek, hogy gondolja újra az úthálózatot. Ezért ezt idén nem lehet elfogadni.

Most viszont van két érdeklődő, így jobb a helyzet – ismertette az alpolgármester. Azt is elmondta, a városközponti PUZ esetében senki nem jelentkezett a közbeszerzési eljárásra, ezért most közvetlen meghívás alapján igyekszik tervezőt találni a városvezetés.

Az önkormányzat ugyanakkor nemrég elfogadta a város nyugati peremén található ipari övezetet szabályozó rendezési tervet, illetve Csíkszereda északi szélén, a Nagyrét övezethez szükséges PUZ-t is, ahol sport- és szabadidős tevékenység céljaira, illetve egy összekötő út kialakítására lesz lehetőség.