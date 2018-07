Landolnak a gépek, további tervek kaptak zöld utat a vásárhelyi reptéren Antal Erika • 2018. július 08., 16:56 2018. július 08., 16:56 HIRDETÉS Az első járat – Antalyába indult – június 25-én szállt fel a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérről, pénteken, július 6-án az első Wizzair-gép is leszállt a frissen felújított kifutópályán, illetve visszaindult Németországba, Memmingen/Nyugat-Münchenbe.

• Fotó: Antal Erika

Újabb légitársaságokkal és újabb célpontokról tárgyalnak, hamarosan nyilvánossá is teszik, hogy melyik repülőtársaság indít újabb járatokat Marosvásárhelyről és hová – nyilatkozta a Vásárhelyi Hírlapnak Peti András, a repülőtér igazgatója, aki érdeklődésünkre annyit elárult, hogy belföldi járatokról is szó van, illetve olyan célpontról, amely iránt nagy az érdeklődés a régió utasai részéről.

• Fotó: Antal Erika

Összefogással valósult meg Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, Peti András, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér igazgatója, Nicolae Burnete kutatási és innovációs miniszter, Ion Iordăchescu államtitkár, Simion Crețu, a Központi Fejlesztési Régió vezetője, valamint Claus Bleckenwegner, a munkálatokat végző cég igazgatója ismertette a repülőtérre összehívott újságírókkal az eredményeket, a frissen felújított repülőtér kifutópálya projektet, illetve azokat a terveket, amelyek a további fejlesztésekre vonatkoznak. Valamennyien örömüknek adtak hangot, illetve azt emelték ki köszöntőjükben, hogy ekkora bizalom és összefogás nélkül nem valósulhatott volna meg ez a relatív rövid idő, alig húsz hónap alatt, a kifutópálya teljes felújítása. A miniszter a gazdasági fellendülést, újabb munkahely-lehetőségeket, az életszínvonal emelkedését reméli, amely mind a repülőtér újranyitásának, a kül- és belföldi járatok működésének, a kapcsolat-építéseknek lesz várhatóan az eredménye. A munkafolyamatot egy háromperces kisfilmen is bemutatták, ahol a kezdeti állapotoktól az utolsó simításokig, az éjjel-nappal tartó munkálatokat láthatták a jelenlevők.

• Fotó: Antal Erika

Ma már teljes biztonsággal használható a kifutópálya, amely mellett az utastér korszerűsítésén is dolgoztak, a beléptető kapuk minőségét, a különféle berendezések, felszerelések korszerűsítése, illetve beszerzése is megtörtént – hangzott el a sajtótájékoztatón. Ötven évre szóló stratégia Peti András beszélt azokról a közeli projektekről is, amelyek finanszírozáshoz jutnak a közeljövében: a kifutópálya meghosszabbítása, a repülőgépek számára építendő parkolóhelyek, valamint az utastér – érkezési és távozási oldalon – növelése. Szeretnének egy új hangárt is építeni – ismertette a terveket a reptér igazgatója. Ugyanakkor ismertette azt az elő-megvalósíthatósági tanulmányt is, amely a repülőtér kifutópályájának felújításával párhuzamosan készült. HIRDETÉS A dokumentum 26 célkitűzést fogalmaz meg, amelyek 50 éves távlatban határozzák meg a repülőtér fejlesztési irányvonalait. A megfogalmazott célok igazodnak azokhoz a célkitűzésekhez, amelyeket Románia 2016-ban elfogadott Általános Közlekedési Mesterterve tartalmaz.

• Fotó: Antal Erika

Kifutópálya jelzésekkel, lámpákkal A sajtótájékoztatót követően a felújított kifutópályára is kivitték az újságírókat, illetve a meghívottakat. A reptér igazgatója elmagyarázta a pályára festett jelzések jelentését, a különböző téglalap, négyzet alakú formák fontosságát, illetve felkapcsolták azokat a lámpákat is, amelyek napsütésben is megvilágítják a leszállni, vagy felszállni készülő repülőgépek útját. Elmondták, hogy mit jelent a sor fehér lámpa, illetve az, amikor piros és fehér lámpák váltogatják egymást, vagy amikor már csak pirosak jelzik az utat. Hamarosan újabb eredmény várható A Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére Peti András elmondta, a légitársaságok a biztonságra és a kiszámíthatóságra alapoznak. Idén a 2019-es nyári menetrendet készítik. „Óriási bizalma kellett legyen annak a két légitársaságnak, amely a mi esetünkben a bezárt repülőtérre, hat hónappal a járatok beindítása előtt meghirdette a jegyárusítást.

A rendszeres járatok mellett kis repülők is landolnak a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren

A marosvásárhelyiek és Maros megyeiek, valamint a régió lakói nem csak a légitársaságok felé, de a reptér irányában is olyan bizalmat előlegeztek meg, hogy gyakorlatilag száz százalékos foglalás történt e járatokra – fogalmazott az igazgató, hozzátéve, hogy az, hogy más járat újraindításával egy évet vártak, egy év kiesést jelent a reptér és az utazóközönség számára. Ezt azzal lehetne jóvátenni, ha a meglevő dortmundi és müncheni járatok mellett az ősszel induló budapesti, illetve londoni járatokat gyakoribbá teszik, vagy új célállomásokat hoznak be, akár több légitársasággal is. „Egy légitársasággal már olyan előrehaladottak a tárgyalások, hogy ha minden jól megy, jövő héten be is jelentjük az eredményt. Egyrészt meglepetés lesz a célállomás, másrészt nagy várakozást elégít ki” – tette hozzá.

• Fotó: Antal Erika