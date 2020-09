Lakóövezet-felújítások lépésről lépésre Csíkszeredában – másfél évtized alatt

Változó arculatok. Közel a Kalász lakótelep korszerűsítésének befejezése • Fotó: Pinti Attila

Úgy fogalmazott, az átalakítás után a lakóövezetekben a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek koncepciója helyett 21. századi elképzelésekre váltottak, előtérbe helyezve a mobilitás szempontjait is.

a város ezelőtt tizenöt évvel legalább harminc évvel volt elmaradva önmagához, és más hasonló városokhoz képest, most pedig egy évtizeddel előbb jár, mint sokan mások, akikkel együtt indultak.

az elavult szennyvízhálózatok cseréje, vagy hiányzó esővíz-elvezető rendszerek építését, új út- és járdaburkolatok készítését is jelentették.

Eltűntek a garázsok is

Az első nagyobb méretű átalakítás a Decemberi Forradalom utca és Temesvári sugárút közötti bádoggarázs-rengeteg bontása utáni korszerű parkoló kialakítása volt, aztán a város különböző részein,

a Tudor-, a Jégpálya lakótelepeken, a Gyermek sétányon, a Piac utcai tömbházak mögött, a Fűzfa utcában, az Állomás negyedben, legutóbb a Kalász lakótelepen történtek gyökeres változások, amelyet követ most az Octavian Goga sétány, a Gál Sándor tér, és elkészült a Nagy István sétány korszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmánya is.

Ez a korszerűsítési folyamat egyúttal a különböző helyszíneken a bádoggarázsok bontásával is járt együtt, Ráduly szerint most, az összes pléhgarázs bontása után jobban látszik, mi maradt még hátra, főként a város alsó, központhoz közeli részén és a Nagyrét negyedben. A Kalász negyedi munkálatok befejezésével a lakótelep-felújítások háromnegyede is elkészül – értékelt.

Közösségi törekvések eredményei

A elvégzett és tervezett beavatkozások a városvezető szerint annak a városfejlesztési koncepciónak voltak a részei, amelyet, mint mondta, munkatársainak is úgy vezetett fel, hogy

akárcsak a kirakós játékban, egy-egy városrészt kell felújítani alapoktól kezdve, és amikor ezek a részletek összeérnek, egy korszerű városkép lesz belőlük.

,,Ha mellé tesszük a tömbház-szigeteléseket, egy komoly közösségi törekvés eredményét láthatjuk” – vázolta. A folytatás az említett tervek mellett a Szív és Nagyrét utcák környékének, a Decemberi Forradalom utca északi részének rendezését jelentené az elkövetkező években, de a Mérleg utcai lakóövezetben is felújításra van szükség.