Lakást és munkalehetőséget ajánlanak a háború elől menekülő magyar kárpátaljaiaknak Maros megyében

Szívesen befogad két-három magyar családot Galonyára az Auguszta-Istenszéke vendégházba Nagy Kemény Géza • Fotó: Nagy Kemény Géza Facebook-oldala

Nagyon sok ember került olyan helyzetbe, hogy nem lesz hol laknia, a háború elől menekül, elhagyja otthonát. Ilyen családoknak nyújtana segítséget Nagy Kemény Géza Maros megyében, Galonyán, a Kemény család egykori vadászkastélyában.

Felhívását saját Facebook-oldalán, illetve több kárpátaljai magyar szervezet, egyesület oldalán is megosztotta, választ is kapott már, nemcsak menekülőktől, de támogató szándékú emberektől is. Érdeklődésünkre elmondta, egy család jelentkezett két gyerekkel, illetve számos vállalkozó, civil szervezet és magánszemély jelezte, hogy anyagi támogatást nyújt. „Egyelőre nem fogadok el senkitől semmit, csak akkor mikor megérkezik az első család. Mint mondtam,

itt ágy, étel, biztonság várja a menekülő családokat a háború végéig

– hangsúlyozta Nagy Kemény Géza, hozzátéve, hogy elindult egy mozgalom, már máshonnan is jelezték, hogy amennyiben többen kérnének nála szállást, és nem jut mindenki számára hely, irányítsa át őket egy Kolozs megyei településre, ahol ház, udvar, gazdaság várja őket.

Nagyapám, báró Kemény János, két angol pilótát fogadott be annak idején és bújtatott a kastélyában, én ezt viszem tovább, folytatom, mert úgy érzem, kötelességem segíteni a bajbajutottakat

– fogalmazott a marosvécsi Kemény-kastély örököse, hozzátéve, hogy ha román család kér segítséget, természetesen azt is befogadja.