Lakásfelújítás: ezekre érdemes odafigyelni

Újabban szellőzőket is fel lehet szerelni az ablakokra, amelyek a benti nedvességet magukba szívják és kivezetik a párát. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

– világosított fel a hölgy. Mint mondta, mindez azért fontos, mert ha egy acélt is tartalmazó nyílászáró a beszerelés alkalmával megfelelően be lett állítva, azt se télen, se nyáron nem kell újra beállítani.

Ideális esetben 40–60 százalékos kellene legyen a lakásban a páratartalom, de a főzés, a zuhanyzás, a benti ruhaszárítás és a sok cserepes virág is megemeli ezt az értéket,

a pára lecsapódása pedig elősegíti a penész megjelenését.

„A szellőztetés a kulcsa mindennek, naponta kétszer, háromszor is ajánlott”. Újabban szellőzőket is fel lehet szerelni az ablakokra, amelyek a benti nedvességet magukba szívják és kivezetik a párát. „248 lejbe kerül, de már egészségügyi szempontból sem érdemes penészes lakásban élni” – mutatott rá. Egy másik, nyílászárókat forgalmazó cég képviselője szintén a szellőzők népszerűsége mellett érvelt. „Rengeteg ilyen rendszert szerelünk fel. Aereco a neve, amelynek a legnagyobb előnye, hogy a szellőző utólag is beépíthető, továbbá elkerülhető a nyitott ablakos szellőztetéssel járó lehűlés” – mondta. A működésük egyszerű: magas páratartalom esetén kinyitnak, és amint újból optimális az érték, bezárnak. Rovarrácsot is tartalmaznak, karbantartást pedig nem igényelnek.