Küzdelem az árral: három udvarhelyszéki községben okozott komoly problémákat a heves esőzés

Nagyobb problémák összesen 150 portán történtek, ahol felteltek a pincék és az épületekbe is behatolt a víz. A legnagyobb gondok Alsósófalván és Parajdon voltak. Utóbbi településen több utcában is patakként folyt le a víz: különösen veszélyes volt a helyzet a Baromtér utcában. A településvezető arra is kitért, hogy számtalan utat megrongált az ár. Mindemellett kedden még több háztartásból és pincéből is szivattyúzták a vizet a környékbeli önkéntes tűzoltók segítségével. Úgy véli,

A település központjában homokzsákokkal igyekeztek eltorlaszolni portáikat az emberek, aggódva kémlelve a megáradt Küsmöd-patak vízállását. Sajnos erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak, hiszen így is több utcát öntött el a medréből kilépő patak vize, beleértve a megyei út egy részét is. Az ár udvarokra, pincékbe és több háztartásba is betört.

Sokan otthonukban ragadtak, mások pedig nem tudtak hazamenni, amíg le nem apadt a vízszint.

Siklód fele vettük az irányt hajnali egy óra körül, amikor Kőrispatakon némileg javulni látszott a helyzet, ám Küsmödnél tovább nem jutottunk, hiszen hetven centi mély árkokat mosott az ár a felújítás alatt álló kövezett megyei útba. Tiboldi Elek ideiglenesen kinevezett polgármestertől kedden megtudtuk, hogy csak egy szakasza rongálódott meg az útnak, amit járhatóvá is tettek. A károkat sorolva ugyanakkor elmondta, több út és utca is megrongálódott, egy pallót és lengőhidakat is elvittek a megáradt patakok, valamint Etéden pincéket és három háztartást is elöntött a víz. Ők is központi segélyét fognak kérni, de Tiboldi sem tudja, mikor utalnak majd pénzt a károk rendbetételére.