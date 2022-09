Küszöbön a parajdi sóbánya újranyitása

Az út teherbírásának a tesztjét szerdán fejezték be, azt követően hozzák meg a végső döntést a föld alatti turisztikai és kezelőbázis megnyitásával kapcsolatban. Mint mondta, a teherbírás tesztet nehéz munkagépekkel fogják elvégezni. A sóval megrakodott 40 tonnás teherautóval többször végig járják a látogatókat szállító buszok útvonalát azon a szakaszon, ahol a munkálatok zajlottak, és ha a munkagépet elbírja az út, akkor a buszokat is egészen biztosan el fogja bírni.

Ez korábban nem jelentett nagy gondot, mert hamar akadt más, aki elfoglalja a szállást, különösen főszezonban. Idén azonban nem ez volt a jellemző – számolt be a változásokról a szállásadó, akinél egy egyhetes augusztusi foglalást mondtak vissza és nem is telt be arra az időszakra a szálláshelye. Foglalás nélkül már nem érkeznek vendégek, ami szerinte nem csak a bánya bezárásnak a következménye. Úgy véli, a koronavírus-járvány is hatással volt arra, hogy próbálnak előre tervezni a turisták, az üdülési jeggyel érkezőkre pedig ez különösen érvényes.