Kúratúra a kovásznai kilátóhoz

Nem az első és valószínűleg nem is az utolsó településfejlesztési terv az, amit a minap ismertetett Gyerő József, Kovászna polgármestere. A fő cél az, hogy korszerűsítésekkel, új létesítményekkel erősítsék az orbaiszéki település országos érdekeltségű gyógyfürdőváros státusát és minősítését, és emellett a vendégfogadás színvonalát is tovább emeljék.

A beruházás európai uniós támogatásának elnyerése érdekében a kérvényt benyújtották a regionális fejlesztési ügynökség gyulafehérvári területi hivatalához, várják a projekt elbírálását. Az elképzelések szerint rendbe teszik a sétányokat, korszerűsítik a közvilágítást, lefestik vagy kicserélik az utcabútorokat, felújítják a központi parkban lévő szökőkutat, továbbá területrendezési munkálatokra is sor kerülhet.

Az OTP, a Transilvania Bank, a Supercoop és CARP épületei közötti teret, a jelenlegi nagy parkolót olyanképpen tervezik átalakítani, hogy az közösségi találkozások, társalgás, pihenés, kikapcsolódás helyszínévé váljon. Továbbá a Supercoop és CARP közötti, közelmúltban létrehozott parkolót, valamint az Iskola és Stefan cel Mare utca közöttit is modernizálni szeretnék.

– indokolta új pályázatuk szükségszerűségét Gyerő József polgármester. „A parki sétányok térköveit a földből felszivárgó mofettagáz és az idő vasfoga darabokra őrölték. A Supercoop előtti tér, melyet napokon át elmozdítatlan járművek hada foglal el jelenleg, nem töltheti be mostani állapotában és rendeltetésében azt a közösségi és urbanisztikai szerepet, melyet a Kovásznához hasonló más fürdővárosok főterei betöltenek. Ezért döntöttünk úgy, hogy pályázatot írunk, és az így lehívott EU-s forrásokból, a hozzárendelt önrészt biztosítva felújítjuk a központi park sétányait, közvilágítását, kerti bútorzatát és a szökőkutat” – tudtuk meg.

A tervben egy kilátó is szerepel, amely a Lőrincz Zsigmond-sípálya felső részén kapna helyet.

Továbbá lesz egy kúratúra-útvonal is: a kifejezés már meghonosodott más gyógyfürdőhelyeken, olyan kijelölt gyalogló pályát jelent, ahol kikapcsolódás és testedzés céljával lehet egészségügyi sétára indulni, némely településen akár fürdés is beiktatható. A kúratúra varázsát fokozhatja az is, hogy az útvonal érinti az említett kilátót. A sétapálya mentén padok lesznek, és úgy tervezik, hogy villanypásztorral tartják távol a kutyákat, nagyvadakat.

Kovászna az ország egyik legjelentősebb gyógyfürdőhelye, például a mofetták és az ezer borvízforrás városa minősítést is birtokolja. Idén első helyezéssel díjazták a Spa ’24 seregszemlén, a gyógyfürdőhelyek versenykategóriájában.