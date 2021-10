Külső okok miatt húzódik el a székelykeresztúri kisvágóhíd beüzemelése

Több mint két éve kezdődött el egy, az önkormányzat által és Hargita Megye Tanácsának hozzájárulásával finanszírozott kisvágóhíd megépítése Székelykeresztúron, amely az apróbb felületi munkálatoktól eltekintve majdnem be is fejeződött. A beüzemelést azonban nagyban nehezíti, hogy még nem sikerült csatlakozni a villamossági hálózatra.

Remélik, hogy idén, de legkésőbb jövőre beüzemelhető lesz a kisvágóhíd • Fotó: Erdély Bálint Előd

Három évvel ezelőtt mutatták be a Székelykeresztúron épülő kisvágóhíd terveit és rá egy évre el is kezdődött az összesen hárommillió lej értékű beruházás megvalósítása, amelyet a helyi önkormányzat finanszíroz, Hargita Megye Tanácsának több mint egymillió lejes támogatásával.

Nehéz az áramszolgáltatóval

A munkálat ugyan jól haladt az elmúlt két évben, hiszen hamar tető került a felépített falakra, mostanra kilencven százalékban be is fejeződött az építkezés. Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester szerint

már csak kisebb felületi munkák vannak hátra, amelyek már idén elkészülhetnek. A gondot azonban az épület villanyhálózatra való rácsatlakoztatása okozza, ugyanis az egy bürokratikus és elhúzódó folyamat.

Erre vár jelenleg is a városvezetés, folyamatosan tartva a kapcsolatot a szolgáltatóval. Még Antal Lóránt szenátor segítségét is kérték az ügyben, aki azt ígérte, igyekszik közbenjárni. Amint ez megtörténik, várhatóan még idén, de legkésőbb jövőben beüzemelhetik a vágóhidat. A polgármester bízik abban, hogy mielőbb elkezdődhet a jószágok vágása, hiszen már több gazda is érdeklődött ez iránt.