Különleges, Romániából eltűnt nagytestű madár „vendégeskedik” Marosvásárhelyen

Ismét egy különleges madárra leltek Romániában, amelyet hetven éve nem láttak az ország határain belül. Pár napja találtak rá egy fiatal fakó keselyű egyedre az ország nyugati részében, amelyet most Marosvásárhelyen gondoznak. A nagytestű madár kimerült a „nagy utazástól”, de nincs megsérülve, viszont egy ideig még biztosan nálunk vendégeskedik a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület jóvoltából.

A fakó keselyű a második világháború végén eltűnt Romániából feltehetően a vadászat, mérgezés és az intenzívebbé váló mezőgazdaság miatt • Fotó: Milvus Csoport

Különleges „vendégnek” számít a hétvégén hozzánk került fakó keselyű, akárcsak az a barátkeselyű és két rétisas is, amelyek az elmúlt két évben fordultak meg a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület Sérült Vadállatok Rehabilitációs Központjában. A fiatal fakó keselyűt az ország nyugati részében találták meg és fogták be kimerülve az Alsó Maros Ártér Natúrpark munkatársai. A hétvégén került a Vet Point Vest állatorvosi rendelőbe, majd a marosvásárhelyi Vets4Wild Egyesülethez.

Jó lenne, ha Romániába is visszatérne

Három métert is elérő fesztávú szárnyaival óriási távokra képes kóborolni.

Szanitéc szerepet tölt be a természetben, elhullott állatokat fogyaszt, dögevőként fontos egészségügyi szerepet tölt be, és jó lenne, ha Romániába is visszatérnének.

Ez az egyed valószínűleg a szerbiai költőállományból repülhetett át hozzánk élelem után kutatva, de úgy tűnik, nem bírt emberi segítség nélkül meglenni nálunk – magyarázta az egyesület vezetője, aki bízik benne, hogy a közeljövőben Romániában is lesz költőállománya a fakó keselyűnek.