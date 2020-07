Különleges körülmények között zajlott a búcsújárás és a Gyilkostói Sokadalom

Vasárnap tartották a Szent Kristóf-kápolna búcsús ünnepségét a Gyilkostón. Ez alkalommal megáldották a zarándokokat és a járműveket. A hagyományosan ehhez az eseményhez kötődő tóparti Sokadalom most elmaradt, viszont bent a városban filmvetítéssel pótolták ezt.

• Fotó: Csavar Attila, Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ

A római katolikus egyház hagyománya szerint Szent Kristóf ünnepét július 25-én tartják. Az utasok, a vándorok, és a hajósok védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike, a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja. A róla elnevezett gyilkostói kápolnánál vasárnap, július 26-án tartották a búcsút.

A szentmise szónoka Papellás István szentszéki tanácsos, szaniszlói plébános volt. A főtisztelendő elmondta, hogy egy évtizede jár vissza a Gyilkos-tóhoz, és örömmel tett eleget a szentmisén való prédikálásnak is. Gondolatmenetében arra biztatott mindenkit, hogy Szent Kristóf legyen a földi életünkben a kísérőnk, a hordozónk, a Krisztushoz eljuttató szentünk. Az ünnepi szentmisét követően a hagyományok szerint az elhaladó járműveket, és az utasokat is megáldották, de a híveknek szentképeket is osztottak.