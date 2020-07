Különleges körülmények között szervezik az alkotótáborokat Szárhegyen

Az idénre betervezett három képzőművészeti alkotótáborból csak kettőt tudnak megtartani Gyergyószárhegyen, a Kulturális és Művészeti Központ szervezésében. Neves, magyarországi művészek is érkeznek majd az eseményre.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

„Próbálunk minden előírást betartani, mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a nagyjából 25 résztvevőt, négy helyszínen, négy műterembe szétosztva, hogyan fog ez majd működni” – osztotta meg Ferencz Zoltán, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti igazgatója, a táborok szervezője az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az elképzelés szerint egyik alkotásra kialakított terembe például plexi falakat állítanak, hogy a művészek betarthassák a kellő távolságot egymástól, de sátrat is felhúznak majd az udvaron, hogy ott dolgozhassanak a résztvevők. A műhelymunkák többségét viszont szabadtérre viszik, ha az időjárás ennek kedvez.

Ferencz Zoltán elmondta, hogy a képzőművészeti táborok nemcsak az alkotás kedvéért, hanem a találkozásokért jött létre, mert egyébként mindenkinek van otthon műterme, ahol dolgozni tud, itt pedig azért gyűlnek össze a művészek, hogy egymással találkozzanak. A július 20-a és 31-e, valamint augusztus 4-e és 14-e közötti időszakokra tervezett szárhegyi táborokban a meghívottak 98 százaléka ott lesz – ismertette a szervező, hozzátéve, hogy olyan neves, magyarországi művészek is be vannak jelentkezve, amire még nem volt példa. Egy résztvevő Németországból is érkezik.

Az augusztusi táborba, a hagyományossá vált őszi művésztelep résztvevői, a középgenerációt képviselő alkotók lesznek jelen. „Mindkét táborban egyébként a képzőművészet műfaji palettájának összes színskálája fellelhető lesz” – mondta el a szervező. Tematikája a táboroknak ezúttal sem lesz. A kortársművészet sajátossága szerint az aktuális helyzetekre, problémákra fókuszálnak majd munkájuk során az alkotók.