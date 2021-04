Különleges grillcsirke készült a Főnix Konyhában

A laktatós húsvéti menük után, most egy igazi egyszemélyes, finomságokkal töltött mini grillcsirke receptjét mutatja be olvasóinknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki ízesített sört is használt a hús elkészítésekor. A szakember ezúttal is arra törekszik, hogy olyan módszert mutasson be, amelyet otthon, saját konyhájukban is alkalmazhatnak.