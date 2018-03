Különdíjat kapott a csíkszeredai főgimnázium robotépítő csapata

Minőségi változtatásokat eszközölnének a székelyudvarhelyi színháznál a magyar állami támogatásból

Mivel a magyar kormány jóvoltából az elképzelések mellé forrás is rendelődött, több változást, újítást is terveznek a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színháznál. Idén ugyanakkor húszéves lesz az intézmény és a jubileumot a nézőkkel is megünneplik majd.