Dolgozni mentek, de magukra hagyták őket

„Az indulás napján a munkás kifizeti a buszsofőrnek az utazási költségeket, plusz 90 eurót ügyintézésre. Ezzel azonban véget is ért a kapcsolat a közvetítővel. Legutóbb hat ember dőlt be neki, akik – hátrahagyva családjaikat – elindultak Németországba egy jobb munkalehetőség reményében. Útközben arról tájékoztatták őket, hogy a németországi cégnél már beteltek a munkahelyek, ezért Hollandiába kell utazniuk, ahonnan majd egy másik busz viszi őket tovább.

Az úton maradt egy busznyi, dolgozni kiutazott társaság Hollandiában, miután a külföldi munkát közvetítő cég az előre megbeszéltekkel ellentétben sem szállást, sem munkát nem biztosított számukra. Ugyanakkor fejenként közel 90 eurós közvetítői díjat is elkértek tőlük, amellett, hogy az utazási költségeket is nekik kellett állniuk – osztotta meg történetét egy károsult a Facebook-közösségi oldalon. Mint írta, egy S. Krisztina, illetve újabban B. Krisztina álnéven tevékenykedő személy

A külföldi munkaajánlatokat hirdető munkaközvetítőt a hirdetéseiben megadott telefonszámon megpróbáltuk elérni. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy miért kérnek közvetítői díjat, és egyáltalán hogyan bonyolítják le a munkaközvetítést, és mi a válaszuk a közösségi oldalon terjedő sok panaszra, azonban telefonhívásainkra nem válaszoltak, és vissza sem hívtak bennünket.

Fontos a megelőzés

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság részéről megkeresésünkre mindössze annyit mondtak, hogy hozzájuk benyújtott panasz esetén egy kijelölt ügyésszel közösen végzik el a nyomozást az adott ügyben, és állítják össze a bűnügyi feljelentést. Arról azonban nincs pontos kimutatásuk, hogy hány külföldi munkával kapcsolatos csalásról érkezett a rendőrségre feljelentés.

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint a legfontosabb a megelőzés, ezért fontos, hogy a munkavállalók ne adjanak előre pénzt a munkaközvetítőknek, mert fennáll az a veszély, hogy noha a pénzt különböző dokumentumokra, biztosításra, utazási költségre, egyéb ügyintézésre kérik, végül nem kapnak semmit cserébe az előre kiadott pénzükért. A csalás egyébként bűncselekmény, és az elkövetőket akár börtönbüntetéssel is sújthatják.

Törvényi háttér

A külföldön munkát vállaló román állampolgárok védelmét a 2000-ből származó 156-os számú törvény biztosítja, amelyet 2017-ben módosítottak a 232-es számú törvénnyel. A jogszabály többek között előírja a külföldi munkaközvetítéssel foglalkozó cégeknek, hogy regisztráljanak a székhelyükhöz tartozó területi munkaügyi felügyelőséghez (románul: Inspectoratul Teritorial de Muncă). Így azok honlapján könnyedén leellenőrizhető, hogy az adott munkaközvetítő cég szerepel-e a listájukon vagy sem. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy

a munkaközvetítőnek nincs jogalapja arra, hogy a közvetítésért bármilyen díjat vagy illetéket felszámoljon, a munkaközvetítés ingyenes kell legyen a munkavállaló számára.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a munkavállaló és a munkaközvetítő közötti szerződésnek tartalmaznia kell az országot, ahol dolgozni fog a munkavállaló, a külföldi munkaadó nevét, címét, telefonszámát, továbbá bele kell foglalni a munkaköri leírást, a munkakörülményeket, a munkaidőt, valamint a szerződés érvényességi idejét, a fizetés mértékét, az utazási feltételeket, a szállás milyenségét, illetve az esetleges szerződésbontás feltételeit is.

Szintén említést érdemel az az előírás, hogy a külföldi munkaadó és a román állampolgárságú munkavállaló közötti munkaszerződést román nyelven is kötelesek biztosítani, még mielőtt külföldre utazna a munkavállaló. A munkaügyi felügyelőségek honlapján található tájékoztatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a munkavállalók óvatosan kezeljék az internetes felületeken közzétett külföldi munkaajánlatokat, győződjenek meg arról indulás előtt, hogy a külföldi munkaadó valóban létezik, ellenőrizzék le a címét.

Szintén fontos az is, hogy a munkaközvetítői szerződést figyelmesen olvassák el, mielőtt aláírnák, továbbá ne fizessenek ki semmilyen összeget önéletrajz megírásra, dokumentumok fordításra, tanácsadásra és egyéb ügyintézésre.

Megbízható közvetítők is vannak



A téma kapcsán megkerestünk egy másik külföldi munkaközvetítéssel foglalkozó céget, amely már tizenhat éves múltra visszatekintő vállalkozás. A marosvásárhelyi székhelyű Holland Contracting Kft. részéről Balogh Katalin kapcsolattartásért felelős személy válaszolt kérdéseinkre. Mint magyarázta, a céghez egyszerű online regisztrációval lehet jelentkezni külföldi munkára. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy a jelentkezőknek nem kell közvetítői díjat fizetniük. „A jelentkezést követően a cég képviselői felveszik a kapcsolatot az érdeklődőkkel és tájékoztatják őket az éppen aktuális állásajánlatokról. Ha mindkét fél elégedett, akkor szerződést írnak alá, melynek értelmében a Holland Contracting kapcsolatba helyezi a dolgozni vágyókat a holland munkaadóval” – részletezte a közvetítés folyamatát a szóvivő. A kiutazás költségét ugyan a munkavállalónak kell állnia, azonban a cég segít megszervezni az utat, és kiérkezéskor magyarul és románul egyaránt beszélő koordinátort biztosít, akik segítenek eligazodni az idegen országban. „A cég már első perctől felismerte, hogy mennyire fontos a kint dolgozók teljes munkaidőszakon át való támogatása, éppen ezért mindig van egy személy, akihez bármikor fordulhatnak” – fűzte hozzá. A csalásgyanús esetek kapcsán úgy vélekedett, azt javasolja, a munkavállalók kerüljék el azokat a cégeket, amelyek feliratkozási díjat kérnek és mindenfélét könnyedén megígérnek. Szerinte úgy lehet a legjobban kivédeni az átveréseket, ha a dolgozni vágyók ismerősöktől érdeklődnek, akik már jártak külföldön és dolgoztak az adott munkaterületen. „Annak, aki külföldre megy szerencsét próbálni, gyakran elmondják, hogy ott sincs kolbászból a kerítés. Ez valóban így van, hiszen ott is ugyanúgy el kell végezni a munkát, mint itthon, viszont jóval jobban lehet keresni, a munkakörülmények is gyakran sokkal jobbak” – emelte ki. A cég egyébként nemcsak Romániában, hanem Lengyelországban is végez munkaközvetítést Hollandiába, elsősorban mezőgazdaságban és virágkertészetekben kínál munkahelyeket.