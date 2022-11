Kreatív elméket lehet meghallgatni a marosvásárhelyi TEDx konferencián

Kreatív elmék mutatkoznak be szombaton a marosvásárhelyi TEDx konferencián, amelyen az előadók megmutatják, hogy nem csak a művészek tudnak kreatívak lenni: a meghívottak közt találunk sportriportert, fazekasmestert, énekest, de olyan kalapkészítőt is, aki a királyi család kalapjait készíti.

Két év kihagyás után szervezik meg ismét a TEDx Marosvásárhely konferenciát. A világszinten is népszerű rendezvény témáját is már rég kitalálták a szervezők, de csak most kerül a nagyközönség elé, hiszen a világjárvány miatt az esemény nem valósulhatott meg.

Amint Zillmann Zsuzsa főszervező az ismertető sajtótájékoztatón kifejtette, a Kreatív elmék cím alatt zajlik majd a november 26-án, szombaton 15 órától sorra kerülő rendezvény.