Köztéri kerékpárjavító-állomást és biciklitámaszokat szereltek fel Szentegyházán

Szerszámokkal ellátott kis kerékpárjavító-állomást és biciklitámaszokat szereltek fel Szentegyháza Polgármesteri Hivatala előtt, hogy ezzel is egészségesebb, környezetbarátabb életmódra ösztönözzék a helyieket.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy helyi vállalkozótól kapták az ötletet, hogy kültéri bicikliszerelő-állomást helyezzenek el a polgármesteri hivatal előtt – nyilatkozta lapunknak Lőrincz Csaba, Szentegyháza polgármestere. Mint mondta,

apró, mégis gesztusértékű megvalósításról van szó, amivel a környezetbarátabb, egészségesebb életmódra szeretnék ösztönözni a lakókat.

Rámutatott, ő maga is kerékpárral megy dolgozni, amikor van rá lehetősége. „Nagyon zsúfolt a központ, így a parkolás is gondot jelent, ezért is választottuk ezt a helyszínt a kis szerelőállomásnak.

Hátha többen döntenek majd úgy, hogy biciklire ülve kerekeznek oda”

– fogalmazott. Egyébként nemrég biciklitámaszokat is elhelyezett az intézmény előtt az önkormányzat. Már tervezik, hogy más helyszíneken is hasonlóan járnak el.