Köztéri installációval emlékeztek meg az aradi vértanúkról Székelyudvarhelyen

amely szinte nem is szorul magyarázatra, mégis ez a kompozíció részleteiben nagyon érdekes: „Irinyi József találmánya robbanásmentes biztonsági gyufa, magyar szabadalom, amely épp akkoriban terjedt el, amikor nemcsak a hétköznapi, hanem a politikai életben is reformokra volt szükség. A fenyőfa pedig, amelyből ez az ideiglenes emlékmű készült, minket, a székelységet is közelebb visz az aradi és a budapesti eseményekhez, hiszen ezen a napon nem csak arra a tizenhárom honvéd tisztre és első felelős miniszterelnökünkre, Batthyány Lajosra emlékezünk, hanem mindazokra – akár a felmenőinkre is –, akik szembe mertek szállni az elnyomással” – mutatott rá a művészettörténész.