Köztéri bicikliszervizek Székelyudvarhelyen

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Nagyon szép és jó minőségű lett a javító, már csak arra kell vigyázzunk, hogy minél tovább megmaradjon a közösségnek” – jelentette ki a városmenedzser. Ennek érdekében óvintézkedéseket is tettek, hiszen fémsodronnyal vannak rögzítve a betonba csavarozott állomás szerszámai.

A másikat szerdán szerelik fel a Sétatéren. A javítóállomások darabja egyébként háromezer lejbe kerül. Jakab hangsúlyozta, már csak azért is örvend a projekt megvalósításának, mert az összhangban van a városvezetés környezetbarát elképzeléseivel.

„Itt valószínűleg nem lehet majd kicserélni a különböző csapágyakat a biciklin, de egy kotyogó kormányt vagy ülést, esetleg egy meglazult, leereszkedett kereket helyre lehet hozni, hogy el lehessen indulni. De egy rolleren is lehet kisebb javításokat végezni” – fejtette ki Jakab Attila városmenedzser. Az ötletet egyébként még tavaly vetette fel Mátyás Artúr, a Szólj bele! program részeként. Ő és egy helyi vállalkozás is segítette a megvalósítást. A Delkamet cégnek köszönhetően két hasonló köztéri szervizt alakíthatnak ki Székelyudvarhelyen.

Újságírói kérdésre Jakab Attila arra is kitért, hogy megpróbálnak máshol is létrehozni hasonló köztéri szervizeket, amennyiben érkezik rá lakossági igény. Persze biztosítani kell azt is, hogy a megvalósítás után felügyelet alatt lesz az állomás.

Régi-új program



Jakab Attila emlékeztetett, tavaly hatszázezer lejes kerettel hirdették meg a Szólj bele! programjukat, amelynek az volt a lényege, hogy a lakók saját ötleteiket javasolják megvalósításra hat kategóriában. A város pedig azokat az elképzeléseket finanszírozza, amelyek kategóriánként a legtöbb szavazatot kapták. Korábban két, civilektől érkező ötlet ( Jakab Attila emlékeztetett, tavaly hatszázezer lejes kerettel hirdették meg a Szólj bele! programjukat, amelynek az volt a lényege, hogy a lakók saját ötleteiket javasolják megvalósításra hat kategóriában. A város pedig azokat az elképzeléseket finanszírozza, amelyek kategóriánként a legtöbb szavazatot kapták. Korábban két, civilektől érkező ötlet ( kutyafuttató mezítlábas park ) valósult meg a tavalyi javaslatok közül, hamarosan pedig az okosátjárókkal kapcsolatos elképzelést is kivitelezik a Bethlen Gábor utcában. Egyébként jelenleg is zajlik a program új kiadása, az újabb ötletekre regisztrálás után lehet szavazni. A voksolási lehetőség pénteken zárul.

