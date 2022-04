Közös szemétgyűjtést szerveznek, mert rengeteg a hulladék és sok a felelőtlen ember

Eddig is sokan dolgoztak azon, hogy összeszedjék a Gyergyószentmiklós határába kihordott szemetet, a helyi RMDSZ pedig azt szeretné, ha minél többen vennének részt a város és környezete megtisztításában. A szándék az, hogy egy hónapon át összehangolt akciók által történjen a szemét összegyűjtése.

Civil megmozdulásokat korábban is rendszeresen szervek a szemét összegyűjtésére, de ezek haszna ideig-óráig látszott, nemsokára megint tele lett szeméttel a város környezete. Amint az RMDSZ két helyi tanácsosa, Kulcsár László és Csergő Ottó sajtótájékoztatójukon fogalmaztak, kettős felhívással fordulnak a közösséghez. Egyrészt azt szeretnék, ha május folyamán minél több helyszínen és minél több személy részvételével újra takarítási akciókra kerülne sor, másrészt pedig

olyan kezdeményezéseket is ösztönöznének, amelyek azt segítenék, hogy az emberek megértsék: senkinek sem jó az, ha a szemetet a mezőkre hordják ki.

Kérik a magánszemélyeket, civil szervezeteket, intézményeket, akik csatlakoznának a takarításhoz, hogy ezt egy héten belül jelezzék, akár az RMDSZ-nél, akár a városházán, hogy a megmozdulások összehangolhatók legyenek. Csergő Ottó, aki 2011 óta a Lets Do It Romania hulladékgyűjtési mozgalom Hargita megyei koordinátora, kifejtette: máskor is sokan vállalták, hogy saját kezükkel szedik össze mások szemetét,