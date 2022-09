Közös program a közösség figyelmének felhívásáért

Huszonhét nagykövete van a Fuss NEKI! Gyergyó adománygyűjtő akcióban a gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesületnek. Közöttük található a Gyergyói Hoki Klub csapatkapitánya, Brance Orbán is, aki pénteken játékostársaival közösen látogatta meg az értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalokat foglalkoztató központot, hogy az oda járó gyerekekkel közös foglalkozáson vegyenek részt. A GYHK játékosa arra buzdítja a gyergyószentmiklósiakat, minél többen kapcsolódjanak be az adománygyűjtő akcióba.

Idén ünnepli megalakulásának 25 éves évfordulóját a gyergyószentmiklósi Napsugár az Esőben Egyesület – 1997-ben jött létre, azzal a céllal, hogy javítson az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek helyzetén. A Fuss NEKI! Gyergyó adománygyűjtő programba kettős céllal csatlakoztak, egyrészt jobb körülményeket kívánnak teremteni a napközis foglalkoztató központba járó fiatalok számára, másrészt ezzel is igyekeznek felhívni magukra a figyelmet. Az egyesületnek összesen 27 adománygyűjtő nagykövete van, nemcsak gyergyószentmiklósiak. Közöttük van például a kolozsvári pszichológiai egyetem egyik tanára, de a Gyergyói Hoki Klub csapatkapitánya, Brance Orbán is. Csata Kinga intézményvezető elmondta, a Gyergyói Hoki Klub játékosai már ismerik a napközibe járó gyerekeket, többször is látogatták meg őket, ezért is kérte fel a csapatkapitányt, hogy legyen az egyesületük futónagykövete.

Úgy látom, komolyan veszi Brance ezt a feladatot, az ő ötletük volt a pénteki közös foglalkozás is, amivel egy kicsit fel tudják hívni a figyelmet erre az adománygyűjtő akcióra. Az Napsugár az Esőben Egyesületet azért is neveztük be a kezdeményezésbe, hogy felhívjuk a figyelmet magunkra, 25 éves működésünkre. Egyre nagyobb a beiskolázott értelmi sérültek száma, úgy, hogy még most sem túl jó az anyagi helyzetünk, azt is mondhatnám, hogy a semmiből élünk

– hangsúlyozta Csata Kinga, a foglalkoztató központ vezetője. Elmondta, nagyon örül, hogy a GYHK játékosai – akik közül többen nem is gyergyószentmiklósiak – nyitottak voltak az együttműködésre, de azt is szeretné, ha a helyiek is éreznék a súlyát annak, hogy felelősséget vállaljanak az itt működő intézmények iránt, mert nem egyszerű ezek működtetése. „Azért jöttünk, hogy segítsünk, az adománygyűjtő versenyen szeretnénk pénzt gyűjteni, hogy ezek a csodálatos gyerekek laptopot, számítógépeket kapjanak, ami segíti őket a tanulásban, és a kertben egy játszóteret is tudjanak kialakítani. Igyekszünk segíteni, mert ezek a gyerekek megérdemlik" – nyilatkozta Brance Orbán, a GYHK csapatkapitánya, miközben az egyik sérült gyereknek segített hokis színező lapot festeni.

Fotó: Albert Eszter