Közlekedés: nem elég csak a másiktól várni, hogy elővigyázatos legyen

A balesetek többsége elkerülhető lenne. Fő az elővigyázatosság és a betartott sebességhatár. Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Továbbra is a megengedettnél nagyobb sebesség okozza a legtöbb közúti balesetet. Ezért is fontos betartani a szabályokat, és csak a megengedettel hajtani át egy-egy településen. Ha sor van, ha több jármű közlekedik egymás mögött, akkor fontos megőrizni a távolságot, az előírtnál is nagyobb távot tartani a gépkocsik között.

A gyalogosoknak azt tanácsolja a rendőrségi szóvivő, hogy ha át akarnak kelni az úttesten, előbb győződjenek meg arról, hogy egyik irányból sem közeledik jármű. Ugyanakkor ne közlekedjenek az úttesten, sötétedéskor és azt követően legyenek még óvatosabbak.

A kerékpárosoknak éppen úgy kell ismerniük a forgalmi szabályokat, mint a gépkocsivezetőknek.

Ha a forgalomban haladnak, akkor valamennyi szabályt tiszteletben kell tartaniuk, ha sávot váltanak vagy letérnek arról az úttestről, amelyen addig haladtak, győződjenek meg róla, hogy egyetlen irányból sem közeledik gépjármű.

Románia a legveszélyesebb ország



Egy európai uniós kimutatás szerint Románia a legveszélyesebb ország az EU 28 tagállama közül, itt éri a legtöbb halálos baleset a gyalogosokat és kerékpárosokat. 2017-ben közel kétezren haltak meg közúti balesetben, közülük 733 gyalogos és 191 kerékpáros volt. A szomorú statisztikai adatok hátterében nemcsak a szabályok mellőzése áll, de az is, hogy nagyon sok vidéki településen hiányoznak a járdák. A gyalogosok kénytelenek az úttesten haladni, ami megnöveli a balesetveszélyt, ahogy az is, hogy nem léteznek vagy egymástól nagyon távol esnek a gyalogátjárók, illetve hiányos a közvilágítás.