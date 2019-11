Középületeket fejlesztenek Gyergyóalfaluban

Az egykori iskolaépület községházaként is megőrzi régi arculatát • Fotó: Gergely Imre

A helyi Petőfi Sándor Művelődési Ház is alapos átalakuláson esik át. Azon túl, hogy megtörténik a felújítás, hőszigetelés és az összes nyílászáró cseréje, új funkciókkal is gazdagodik az épület. Most dolgoznak annak a szárnynak a bővítésén, melyet régebben moziterem volt, majd később tornateremként használtak.

A mostani bővítés során színpad épül színházi díszletek mozgatására alkalmas zsinórpadlással és öltözőkkel, és a régi moziteremben alakítják ki a nézőteret, ahol több mint 200-an nézhetik majd az előadásokat.

Az 500 ezer eurónyi (mintegy 2,4 millió lej) kormánypénzből megvalósuló beruházás folytatásaként a létesítményhez szükséges fény- és hangtechnikai berendezésekkel is ellátják a színháztermet. Dolgoznak ugyanakkor a kultúrház képzőművészeti galériának helyet adó helyiségeiben is, ahol továbbra is kiállításokat rendeznek majd. A művelődési ház nagyterme pedig rendezvényterem lesz a mostani fejlesztések után, például lakodalmaknak fog helyet adni, ahogy jelenleg is történik.