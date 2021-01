Középpontban a búcsújárás – helyi szófordulatokkal, ízes székely humorral

• Fotó: Pinti Attila

Hét színész és a narrátor közreműködésével a többfelvonásos dráma első részét olvasták fel a színház előterében péntek délután. A történet a búcsújárást helyezi a középpontba egy csíksomlyói család szemszögéből, akiknél magyarországi látogatók és egy moldvai csángó zarándok is vendégeskedik. A házigazda mindeközben az egyházzal is összetűzésbe kerül, a cselekményt pedig más vendégek felbukkanása is érdekessé teszi.