Közeleg az Egyfeszt, a gyergyószéki összművészeti fesztivál

Buszjáratok is fognak ez idő alatt működni a Gyergyói-medencében, a menetrend is megtalálható az applikációban.

Az érdeklődőt hat olyan helyszínre viszik el, ahol a BBC forgatott, túravezetőt is biztosítanak és meglepetésekkel is kedveskednek a túrázóknak.

Az örmény udvar is már csütörtök reggeltől várja a látogatókat, itt toronymúzeum-látogatás, festmények, fotók által betekinthet az érdeklődő a múltba, a jelenbe, filmek, örmény zene lesz látható, hallható, de lesz örmény kávé, konyak, édesség is.

A színház- és könyvudvarnak idén is a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár kertje ad otthont. A két udvar programkínálata koncepcionálisan is összekapcsolódik és kiegészíti egymást. Az udvar színházi előadásoknak, koncerteknek, a könyvvásárnak, irodalmi programoknak és a gyermekprogramoknak is helyszíne lesz.

A folkudvar csütörtök este nyit, ez az a hely, ahol a régi találkozik az újjal, a hagyomány a modernitással, a népzene, néptánc, népmese, népi kézművesség a ma emberével. A folkudvar társszervezője a budapesti Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány.

A retróudvar, ahogy a neve is utal rá, vissza szeretné varázsolni a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek hangulatát; lesz itt retróautó és telefonkiállítás is. Idén is lesz alterudvar, képzőművészeti udvar és dzsesszudvar is, a gasztóudvar pedig finom BBQ-falatokkal várja látogatóit, ugyanakor bővült a kínálat a gyerekudvarral.

Zene terén is bőséges a kínálat, a nagy koncerteken kívül az udvarokban is találkozhatnak egy-egy előadóval a fesztiválozók. Az Egyfeszt teljes programja megtalálható a www.egyfeszt.ro oldalon, jegyárakkal együtt, ugyanígy az in.Time applikáción is, ahol jegyvásárlásra is van mód.