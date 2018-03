Közeledik a regisztráció vége

Gyergyószéken már figyelik, hogy ne legyen semmi a víz útjában

Több gyergyószéki településen is árvizet okozott tavaly februárban a hosszú ideig tartó fagyok után a hirtelen bekövetkezett olvadás. Az időjárás most is hasonló, mint a 2017-es áradáskor, de egyelőre úgy tűnik, idén nem kell árvíztől tartani.