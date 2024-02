Közelebb viszik a fontos témákat a közösséghez

– hangsúlyozta Gajdó Szende.

A csernátoni nőszervezet elnöke kiemelte, az interaktív előadáson lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők feltegyék azon kérdéseiket, amelyeket kórházi vagy rendelői környezetben esetleg nem mernek. „Általában az a tapasztalat, hogy az emberek félnek az orvosoktól, nem igazán mernek a betegségeikkel szakemberhez fordulni, így most próbálunk erre lehetőséget teremteni, közelebb hozva az orvost az emberekhez” – mondta el. Hozzátette: az előadásra nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is várják, hiszen az említett betegségek őket is érintik.