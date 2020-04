Közel háromszáz koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Maros megyében

Kövezett városszéli utcákat korszerűsítenek Csíkszeredában

Már nem falu, de még nem város – legalábbis az utak minősége szempontjából – Csíkszereda több peremvidéke. Ezek közül kettőhöz nemsokára aszfaltút vezet, a munkálatok már el is kezdődtek, és idén be is fejeződnek.