Közel félmillió lejből építik újra a rossz állapotú fahidakat

Csak ideiglenesen ugyan, de az erős vízsodrás miatt Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala lezáratta a Malom utcai gyaloghidat. Idén azonban teljesen felújítják ezt is, akárcsak a szintén rossz állapotban lévő Homoród utcai átkelőt.

Szélesebb, biztonságosabb lesz a Malom utcai átkelő • Fotó: Barabás Ákos

Közel félmillió lejt szán a városvezetés a két legrosszabb állapotban lévő fahíd kijavítására:

a Malom utcaira 279 ezer lejt, a Homoród utcaira pedig 202 ezer lejt különítettek el az idei költségvetésben.

A Malom utcai gyaloghíd állapotát szerdán délelőtt mérték fel a hivatal műszaki szakemberei, közölte kérdésünkre a sajtóosztály. Amennyiben a Nagy-Küküllő erős sodrása nem károsítja a tartópilléreket, hamarosan ismét megnyitják az átkelőt. A híd javítására egyébként közbeszerzést írt ki a polgármesteri hivatal,

az újjáépítéshez szükséges szakhatósági engedélyekkel már rendelkeznek

– magyarázta Zörgő Noémi sajtószóvivő.

Nem felújításról, hanem teljes újraépítésről van szó, derült ki a tervekből: a tartópilléreket máglyarakásszerűen alakítják ki, majd ezekre acélgerendák kerülnek. „Mindkét elem a hosszabb tartósságot szolgálja” – hangsúlyozta a sajtószóvivő. A járófelületet is kiszélesítik kétméteresre, illetve a terv szerint tartósabb burkolatot is kap az átkelő felszíne. Kicserélik a korlátot is, a mostanitól eltérően ún. telekorlát lesz a hídon, mivel az sokkal biztonságosabb. Tehát a teljes szerkezet ki fog cserélődni, és az eddigi fagerendák helyett fémgerendák lesznek – tudtuk meg.

A Homoród utcai fahidat is újjáépítik, erre már kiírták a licitet. Itt fontos szempont volt, hogy az átkelő ne legyen magasabb a jelenlegi fahídnál, hiszen akkor ellehetetlenülne a kétoldalt lévő portákra való bejárás. A Homoród utcában egyébként a fahíd állapotára hivatkozva súlykorlátozást is bevezettek, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója, Fülöp-Székely István korábban arról biztosított, hogy ha a gépjárművezetők tiszteletben tartják a korlátozást, a felújításig nem szükséges lezárni a hidat a forgalom elől.