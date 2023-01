Kövér, Szijjártó, Varga – a közös pont Madéfalva

Január 7-e kitörölhetetlenül a madéfalvi veszedelem, a Siculicidium emléknapja. Székelyföldön tulajdonképpen ez a mementó „nyitja” az éves megemlékezések sorát. Mi is erre teszünk egy kísérletet úgy, hogy visszatekintünk az elmúlt egy évtizedre, és képeink segítségével megmutatjuk, az adott esztendő januárjának hetedik napján hogyan tisztelegtünk mi, székelyek legyilkolt őseink emléke előtt.

2010 előtt a madéfalvi veszedelemre való emlékező ünnepségen leginkább az RMDSZ éppen aktuális nagyágyúi mondtak beszédeket (Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Gyerkó László és Sógor Csaba volt szenátorok, Korodi Attila egykori parlamenti képviselő, jelenleg csíkszeredai polgármester). Ha úgy hozta a sors, még mikrofonhoz jutott egy-egy megyeitanács-elnök vagy megyei tanácsos is.

Aztán 2010 után – a kettős állampolgárság lehetőségének megadásával – Madéfalva szép lassan túllépte a helyi jellegét, és a megemlékezés már egyfajta nemzetegyesítő szerepet kapott. Onnantól kezdve megváltozott a beszédek üzenete is: a fájdalmat és a búskomorságot némileg felváltotta a magyarság egy és oszthatatlan toposza.

Hirdetés

A tízes évek elején Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa nyitott azzal, hogy az éppen aktuális főkonzul (Zsigmond Barna Pál) is megosztotta ünnepi gondolatait. Az elmúlt esztendőkben tehát új tartalommal „töltötték fel” ezt a keserű emléknapot: a Siculicidiumra való megemlékezés már minden alkalommal azt sugallta, hogy az 1764-es veszedelem mindig is gyásznap marad, ám a világ magyarságának ezekből is valahogy erőt kell merítenie.

2013