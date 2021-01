Kovászna megyébe hétfőn 375 adag COVID-19 elleni oltóanyag érkezett

A sepsiszentgyörgyi kórház sürgősségi osztályán dolgozó egyik egészségügyi asszisztensnek adták be az első COVID-19 elleni vakcinát Kovászna megyében. Hétfőn a megye öt kórházába összesen 375 Pfizer-BioNTech oltóanyag érkezett.

• Fotó: Kocsis B. János

A vakcinát először az egészségügyi dolgozók kapják díjmentesen, előzetes jelentkezés alapján, tájékoztatott Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője. Az oltás nemcsak az esetleges megfertőződés elkerülését segíti, hanem szinte száz százalékos védelmet jelent a szövődményes megbetegedés megelőzése szempontjából is – hangsúlyozta András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi kórház menedzsere. Hozzátette, továbbra is ugyanolyan fontosak maradnak a már ismert és bevált óvintézkedések.

A sepsiszentgyörgyi kórház alkalmazottai közül elsőként Halász Csilla kapta meg az oltást.

A sürgősségi osztályon dolgozó asszisztens a vakcina beadását követően elmondta, jól érzi magát, fontosnak tartotta, hogy kérje az oltást.

„Ez a betegség ritkán tapasztalt megpróbáltatások elé állítja a beteget és az egészségügyi személyzetet. Egészségügyi dolgozóként tapasztalatból tudjuk, hogy a koronavírus nem válogat. Sok esetben fiatal, egészséges szervezetben is súlyos szövődményeket okoz, és most ezek elkerülésére a vakcina által nagy esély nyílik” – mondta Halász Csilla. Az oltás lehetőség arra, hogy leküzdjük a járványt, és visszatérjünk a megszokott életünkhöz – jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki a frontvonalban dolgozó egészségügyi alkalmazottak biztonságát tartja a legfontosabbnak, és amint arra lehetőség lesz, ő is beoltatja magát.