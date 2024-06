Kovács Mihály Levente: a marosvásárhelyi magyar közösség meggyengült az EMSZ miatt

Marosvásárhelyen a 23 önkormányzati képviselőből jelenleg 11 RMDSZ-es, a Nemzeti Liberális Párttal szövetkezve pedig megvan az egyszerű többségük, amikor pedig egy-egy döntéshez kétharmados többség kellett, akkor általában a Szabad Emberek Pártja (POL), de még a szociáldemokraták is együtt szavaztak az RMDSZ-es tanácsosokkal. A 2024-2028-as mandátumra szóló végleges – de megóvott – eredmények fényében azonban már más a helyzet:

a Szövetségnek ezután tíz helye lesz a városi tanácsban, egy képviselővel kevesebbet juttatott be, mint négy évvel ezelőtt.

jó eredményként könyvelte el az országos és megyei eredményeket, és úgy érezte, jól tudtak mozgósítani a városban is.

A Szövetség támogatta Soós Zoltán független jelöltet, aki polgármesterként tovább vezetheti a várost. Érezzük a bizalmat, amit megköszönünk, de érezzük az elégedetlenséget is. A megkezdett munkát még nagyobb lendülettel fogjuk folytatni, odafigyelve az iskolákra, a civil szervezetekre és egyházainkra, de fontos számunkra a terelőút, a mélygarázs és a parkolóházak megépítése is.”

Kovács Mihály Levente arról is beszélt, hogy

Kérték az érvénytelennek nyilvánított szavazatok újraszámolását, hiszen voltak olyan szavazóbiztosok, akik 36 órát töltöttek a szavazóhelyiségekben és nagyon fáradtak voltak, ezért akár tévedhettek is a számoláskor. Ugyanakkor a megyei tanács esetében az érvénytelen szavazatokat újraszámolták, és kiderült, hogy voltak közöttük érvényesek is. A választási bizottság az RMDSZ kérését elutasította. De a nemzeti liberálisok is kérték, hogy a városban az érvénytelenen szavatokat nézzék meg újra. Erre a kérésre még nem adott választ a választási iroda. Ha újraszámolják az érvénytelen szavazatokat, változhatnak a számok.

Az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke a választást értékelő beszédében nem mulasztotta el, hogy kifejtse véleményét, arról, hogy