Kötött menete van a beruházásoknak, ezért nem befolyásolta azokat a járványhelyzet

A koronavírus-járvány, illetve az elhalasztott helyhatósági választás sem befolyásolta Székelyudvarhely idei beruházásait, de a helyi politikum több ízben is szóvá tette: nem haladnak kellő ütemben a kivitelezések. A városvezetés terveit már eleve áthúzta az önkormányzati képviselő-testület, mondja Gálfi Árpád polgármester. Júliusban azonban lehetne korrigálni.

Az Ugron Gbor utca felső szakasza is elkészülhet idén • Fotó: Erdély Bálint Előd

Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testülete az elmúlt hónapokban több ízben is döntött a helyi költségvetés módosításáról:

zömmel a vírusjárvány megfékezésére csoportosítottak át összegeket, illetve foglaltak be külső forrásokat.

Az idei beruházási tétel azonban nem változhatott – jegyezte meg a polgármester.

Szűkre szabták a működési keretet

„Az idei költségvetés összeállítását semmiben nem befolyásolta az, hogy választási év költségvetésének tervét készítettük elő. Mi a város érdekeit tartottuk szem előtt most is, ahogyan eddig is tettük, attól függetlenül, hogy választások évébe léptünk. Ezt bizonyítja, hogy

nem próbáltuk mesterségesen megnövelni a várható bevételeket, hogy a kiadási oldalon minden oktatási, kulturális, stb. intézménynek osztogathassunk. Sőt, mindenkinek – a hivatali szakosztályokkal kezdve a sort – szűkre szabtuk a működési kereteit, hogy hatékonyan használjuk fel a valós forrásainkat

– fejtette ki a városvezető. A későbbi átcsoportosítások során pedig onnan vettek el pénzeket – például a városi rendezvényektől –, amelyeket a világjárvány következtében amúgy sem tudtak volna felhasználni idén.

Szétcincált költségvetés?

Székelyudvarhely nagyberuházásait azonban nem a helyi költségvetésből, hanem külső, európai uniós forrásból finanszírozzák: a város az elmúlt évben összesen 11 nyertes pályázatot tudhat magáénak. Ilyen

a Székelytámadt-vár restaurálása és felújítása, a Szombatfalvi Népház és a csillagvizsgáló felújítása, vagy a város főbb útvonalait is magába foglaló kerékpárutas-projekt.

Habár az ellenzék már több ízben kifejtette, nem haladnak a projektek, legutóbb a Csonka-vár kapcsán megírtuk: ezen kivitelezéseknek kötött menete van.

A saját költségvetésből finanszírozott beruházási listán az Ugron Gábor utca leaszfaltozása az egyik olyan projekt, amelyet az év derekáig sikerült elkezdeni, és a kivitelezés a terv szerint halad.

Az önkormányzati testület több területet érintve javasolt és szavazott meg/fogadott el olyan módosításokat, amelyek néhány területen teljesen ellehetetlenítették az általunk tervezett megvalósításokat. Ezek többnyire a következő évek megvalósításait készítették volna elő.

Például a „smart city” stratégia tervezésétől vonták el a pénzt, amellyel a következő évek pályázati lehetőségeit nehezítették meg. Hasonlóképpen a felújítandó játszóterek tervezési költségeire szánt keretet is átcsoportosították, így tervdokumentációk megléte nélkül megakad a Megújulnak játszótereink nevű projektünk folytonossága.

A működési költségekből durván lefaragtak, ez további nehézségeket okoz a városnak

– válaszolta felvetésünkre Gálfi Árpád. A városvezető már a költségvetés elfogadásakor kifejtette: az önkormányzati képviselők kis tételekre bontva, vagy előkészítetlen projektre szavaztak meg összegeket értelmetlenül, amelyeket tulajdonképpen idén nem tudnak érdemben felhasználni.

Még az év fele hátravan

Az Ugron Gábor utcai beruházás mellett – ahol egyébként jól haladnak a munkálatok, és az önkormányzat jóváhagyása esetén a temető felé vezető utcarész is megépülhet – a saját beruházási listán szerepel a Fások és a Bethlenfalvi út kereszteződésének a rendezése (ahol egyelőre csak az okos jelzőlámpákat helyezték el),

a városi jégpálya további fejlesztése, a II. Rákóczi Ferenc utcai barompiac újrarendezése, illetve az új kutyamenhely befejezése is, amelyet azonban már évekkel ezelőtt elkezdtek.

Summázásként Gálfi Árpád elmondta: július 1-jétől lesz lehetőség költségvetés-módosításokat javasolni, azt vallja, hogy „még mindig nem késő felülemelkedni a politikai csatározásokon”.