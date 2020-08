Kötelező – javarészt csak ezért tartják be a maszkviselési szabályt

A piacon mindenki viseli a maszkot, de nincs tömeg • Fotó: Veres Nándor

A megyeszékhelyen múlt hét óta az Erőss Zsolt Aréna melletti zöldség- és gyümölcspiacon kötelező a védőmaszk használata. A kézfertőtlenítővel is ellátott bejáratnál azt tapasztaltuk: a vásárlók és eladók egyaránt betartják a szabályt.

Az árusok az elejétől kezdve betartják az előírásokat. Az elmúlt hét tapasztalatai alapján ritka, hogy a vásárlók közül valaki ne viselje a maszkot

– fogalmazott az egyik eladó, hozzáfűzve: a vásárlók nem tiltakoznak a szabály ellen, ő azonban nem feltétlenül ért egyet a kötelezővé tétellel. „A központi piachoz képest itt így is negyedére esett vissza a forgalom, tágas a tér, az árusok is távolabb vannak egymástól. Nem látom értelmét a maszknak, hiszen soha nincs tumultus” – nehezményezte.

Beismerte, akárcsak más árusok, napközben ő is kénytelen többször lehúzni a maszkot az orráról, hiszen a nagy melegben nehezen kap levegőt. „Gyakoriak az ellenőrzések is, véletlenszerűen jelennek meg a csendőrök és rendőrök. Olyan nap is van, hogy négyszer tartanak terepszemlét” – tudtuk meg, mint ahogyan azt is:

pénzbírságot még nem szabtak ki, figyelmeztetést ellenben többször is kiosztottak már a hatóságok.

A város egy másik, nagyobb embertömeget vonzó helyszíne az egyik Nagyrét utcai multinacionális bevásárlóközpont. Ott érdeklődésünkre egy idős házaspár elmondta: szerintük több sebből is vérzik a kötelező maszkviselés. „Egyáltalán nem rajongunk, hogy viselni kell. Idősek vagyunk, amíg sikerül mindent beletenni a kosárba és elérni a pénztárig, már alig kapunk levegőt” – panaszkodtak, azt is felvetve: az üzletek bejáratánál ingyen kellene osztogatni a vásárlóknak a maszkokat.

Elköltöm a pénzem náluk, tegyenek azért, hogy őket válasszam. Ehelyett sokszor még 7 lejt is ki kell adjunk egyetlen maszkért. Felháborító

– adtak hangot elégedetlenségüknek.

A vonaton is kötelező



A csíkszeredai vasútállomáson egy marosvásárhelyi fiatalember osztotta meg tapasztalatait lapunkkal: szerinte a vonatokon is csupán a büntetések elkerüléséért használják az utasok a maszkokat, nem azért, mert hisznek annak hatékonyságában. Ezzel szemben egy hölgy elmondta: mindig félelemmel utazik, hiszen súlyosan beteg férjét egyedül gondozza. Továbbá többen is megerősítették, hogy kötelezővé tétel óta a jegyellenőrök is gyakrabban látogatják a fülkéket és rászólnak mindenkire, aki nem viseli az egészségügyi maszkot. „Mi Felcsíkról járunk be a városba, és általában mindenki hordja a maszkot az utazás alatt. Néha rendőrök is megjelennek szúrópróbaszerű ellenőrzést tartani. Nem lehet felkészülni rá, bármelyik állomáson felszállhatnak, de büntetésről még nem hallottunk” – osztották meg tapasztalataikat az utasok.