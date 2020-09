Kortünetet tárgyal a Figura új előadása

Egy vendégszínésszel és egy új társulati taggal tartja következő előadásának bemutatóját a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A Stop the tempo! darabot szeptember 3-án játsszák először.

Bemutatóval nyitja a most már engedélyezett beltéri előadások sorát a Figura. Gianina Cărbunariu kortárs román drámaíró és rendező Stop the tempo!, azaz Állítsd meg a tempót! című művét viszik színre Faragó Zénó rendezésében. A háromszereplős előadás a nagyvárosi létezésről szól, kortünetet mutat be a szereplőkön keresztül. „Próbáltam arra törekedni, hogy egy fogyasztói, társadalmi görbetükröt állítsunk fel, ítélkezés nélkül. Ugyanakkor a szereplők történetein, illetve sorsain keresztül tudunk erről hitelesen beszélni” – árulta el Faragó Zénó, a Figura színésze, az előadás rendezője.

A produkció próbafolyamata már tavasszal elkezdődött. A kezdetekben kénytelenek voltak online dolgozni a színészek, majd a nyári hónapokban, főként augusztusban készültek a legtöbbet. A rendező rámutatott, a munka legnagyobb tanulsága az volt, hogy miként lehet ítélkezés nélkül bizonyos dolgokról erősen fogalmazni.

A Figura Stúdió Színházhoz szerződött a 25 éves, budapesti származású Sosovicza Anna, aki Paulát játssza az előadásban. A színésznő elmondta, hogy egy nagyon maszkulin karaktert kell eljátszania, és bár ő is rendelkezik hasonló adottságokkal, elsősorban bizonyos problematikákat kellett megértenie az alakításhoz. „Sokat küzdöttem azzal, hogy a kapcsolódási pontokat megtaláljam, és nagyon remélem, hogy az előadás során a közös problémákat megérti a néző, esetleg azonosulni is tud vele” – nyilatkozta a színművész.

A Stop the tempo! 23 éves Rolandóját, a trendi lemezlovast Adorjáni Nagy Zoltán, a társulat vendégszínésze alakítja. A marosvásárhelyi színművészeti egyetemen tanuló, 21 éves színész elmondta, hogy neki sem volt egyszerű dolga a szereplőt megformálni, mert tökéletes ellentéte az ő habitusának. „Egy csomó olyan dologgal küzd ez a srác, amelyeket volt szerencsém már megvívni és legyőzni. Nehéz volt ezt a fajta értékrendet és gondolkodásmódot követni” – ismerte el Adorjáni.

Az előadásban a trendiség nyomása és elvárásai alatt kiégett három huszonéves fiatal véletlen találkozásából bontakozik ki majd a történet. A darab zeneszerzője és a vizuális effektek készítője Ferenczi Zoltán, aki a színészi játékot és az előadás hangulatát fokozza szerzeményeivel. A bemutatót szeptember 3-án, 19 órától nagytermi stúdióelőadásként tartják. Jegyek elővételben a kultúrház előcsarnokában található jegypénztárban, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolható.