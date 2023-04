Kortársunk, Petőfi: a költő nem szobor

A Nemzeti Színház és a beregszászi színház közös produkciója is látható lesz a Csíki Játékszín Kortársunk, Petőfi című ötnapos kulturális rendezvénysorozata keretében. A Petőfi-bicentenárium alkalmából április 11-16. között minden korosztályt megszólító programokkal, színházi előadásokkal, slam poetry és verses-zenés előadóesttel, kreatív írásworkshoppal, kocsmakvízzel, versillusztrációs és bábos foglalkozással, valamint kincskereső játékkal is várják az érdeklődőket.

A kreatív írásworkshopon lesz sok gyakorlat, de adnak tippeket, mitől lesz egy szaftosabb szöveg, legyen akár vers, próza, slam vagy pár gondolat a jegyzetek legmélyebb bugyraiból. Szó esik arról is, mit érdemes eltanulni Simon Marcitól, mitől élnek Kemény Zsófi szóviccei, na meg hogy Beton.Hofi szövegei miért olyan bitang erősek – írják a szervezők. Az ingyenes műhelygyakorlatra jelentkezni itt lehet.

Petőfi live! előadás is megtekinthető lesz Csíkszeredában

Laczkó Vass Róbert és Székely Norbert verses-zenés előadóestje Petőfi portréját verseiből teszi megismerhetővé és bármely korosztály számára átélhetővé. „Magyar ember, ha Költőt emleget, Petőfi Sándorra gondol, erre a lobbanékony, szenvedélyes, rapszodikus ifjúra, aki ízig-vérig a romantika gyermeke. Költészete közérthető és szorosan összefügg az életével, a maga korában ezért is hatott annyira újszerűen.

Születésének 200. évfordulóján bátran elmondhatjuk: Petőfi világirodalmi rangú életműve kiállta a próbát. Életpályája pusztán verseiből is megismerhető, éppen ezért Petőfi live! című verses-zenés előadóestünk során mi is arra törekszünk, hogy a Költőt kizárólag a saját hangján szólaltassuk meg, természetesen a magunk eszközeivel. Mi nem csak a forradalmárt látjuk benne, de kifejezetten arra törekedtünk, hogy szubjektív Petőfi-portrénk minden korosztály számára felismerhető legyen”

Petőfi Sándor ismert komikus eposzának derűjét úgy őrizte meg az előadás rendezője, hogy egyben a beregszászi színház aktuális helyzetére is reflektál. Az áthallások egyértelműek, és érezzük, hogy a színház számukra most, a háború idején kapaszkodó és a túlélés eszköze. A háttérben vetített fekete-fehér képek a nézők elé tárják a Petőfi életében is fontos állomásokként megjelenő Ungvár, Beregszász korabeli képeit, így