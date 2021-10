Kortárs szerzők a marosvásárhelyi középiskolákban

György Alida már találkozott a katolikus gimnázium diákjaival • Fotó: Pódium Egyesület

A projekt része a kiegészítő tartalmak gyártása is, így az évek folyamán készült már irodalmi interjú a szerzőkkel, podcast formájában, és rajzos képregényes beszámolók is az órákról és az érdekesebb témákról, amiket érintettek. Az egyik legsikeresebb akciójuk az volt, amikor a 2018–2019-es tanévben köteteket adományoztak az iskolák könyvtárainak a meghívott szerzőktől. 2020-ban igazodni kellett az éppen aktuális helyzet elvárásaihoz, így a találkozók online bonyolódtak le. Ez a helyzet viszont váratlan lehetőséget teremtett a projekt kiterjesztésére.

Habár több példa is volt már hasonló rendezvényekre az országban – a projektet kezdeményező Valentin Covaciu és Andrei Vornicu a Nagyszebenben és Medgyesen megrendezett író-diák találkozókból, valamint a jászvásári Filit irodalmi fesztivál kifejezetten diákoknak szervezett programjaiból inspirálódtak. A marosvásárhelyi Írók az iskolában kiemelkedik ezek közül, ugyanis az ismétlődő jellege miatt lassan hagyománnyá válik, a szervezők optimista előretekintése szerint pedig nagy eséllyel bekerülhet az ország legnépszerűbb kortárs irodalmi eseményei közé is.

Magyar vonatkozásban az évad két legismertebb meghívottja, Dragomán György és Szabó T. Anna a marosvásárhelyi diákok mellett a nagyváradi Ady Endre Gimnázium diákjaival is beszélgettek egy-egy magyaróra keretein belül.

Az idei év újdonsága az, hogy digitális bemutatót és szöveggyűjteményt biztosítanak a diákoknak a találkozók előtt, majd videós összefoglalót készítenek a résztvevők beszámolóival.

Szintén újdonság a mezőgazdasági kollégium részvétele, ugyanis ez az első év, amikor találkozóra került sor náluk. A tavalyi évhez hasonlóan a mostani találkozók esetében is kialakult egy sajátos helyzet a járványügyi intézkedések miatt, amikhez igazodni kell. Annak kifejezetten örülnek, hogy a tavalyi online órák után a találkozók egy részét élőben sikerült megtartani, és nem mondanak le a további találkozókról sem. Mindegyik megvalósul majd, legfeljebb újra programálva és az aktuális lehetőségek között.

Merre tovább?

Arra a kérdésre, hogy milyen irányba haladhat a projekt a következő években, több lehetséges elképzelésük is van. Örülnének, ha más városok iskoláiban is lennének hasonló találkozók, de ezt úgy a legoptimálisabb megvalósítani, ha egy helyi csapat karolja fel az eseményt.

„Szeretném, ha műhelymunkákat is szerveznénk, hogy jobban bevonjuk őket, és tényleg készítsünk valamit azoknak a diákoknak, akiket érdekel az irodalom, hogy még valamit elérjünk a puszta bemutatás, ismerkedés mellett. Mert az iskolában csak bemutatod a szerzőket, többre nincs se lehetőség, se idő. Viszont ha tevékenységeket is szervezünk a diákoknak, közösséget is sikeresebben építhetünk. (…) Egy másik dolog, amire még gondoltam, hogy a következő években kevesebb szerzőt hívjunk meg, akik több hetet töltenének el a városban, ami alatt több iskolába is ellátogathatnak és a plusz tevékenységeket is megtarthatják a diákoknak” – mondta Valentin Covaciu szervező.

Szilágyi Panna